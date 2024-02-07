https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/za-kulisami-prazdnika-sporta-kak-abkhaziya-pomogla-obespechit-bezopasnost-olimpiady-v-sochi-1050079435.html

За кулисами праздника спорта: как Абхазия помогла обеспечить безопасность Олимпиады в Сочи

За кулисами праздника спорта: как Абхазия помогла обеспечить безопасность Олимпиады в Сочи

Десять лет назад - седьмого февраля 2014 года открылись XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. В соревнованиях приняли участие 2 876 спортсменов, представляющих... 07.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-07T18:55+0300

2024-02-07T18:55+0300

2024-02-07T18:55+0300

в абхазии

президент

аслан бжания

сочи

олимпиада

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О том, какое участие принимала Абхазия в проведении Зимних Олимпийских игр, какие воспоминания сохранили очевидцы главного спортивного события, читайте в материале Sputnik.Обеспечение безопасностиДля жителей Абхазии XXII Зимние Олимпийские игры, начавшиеся ровно десять лет назад, не прошли стороной, граждане республики были не только болельщиками соревнований, многие выполняли волонтерскую миссию, а кто-то участвовал и в строительстве спортивных сооружений.Помимо этого, силовые структуры Абхазии обеспечивали правопорядок на территории республики - в непосредственной близости от места проведения спортивных состязаний. В то время президент Абхазии Аслан Бжания был руководителем Службы государственной безопасности. В интервью Sputnik он рассказал какую работу проводили тогда "силовики". По его словам, Олимпиада в Сочи проходила в очень сложной оперативной обстановке."Начиная с 2010 года по нарастающей увеличивалось количество терактов, которые совершались в России, в том числе в марте 2010 года - взрыв в метро и многое другое. Большое количество сил было заинтересовано в том, чтобы Олимпиада не состоялась, и конечно же, для того, чтобы обеспечить безопасность подготовки и проведения игр было привлечено большое количество сил и средств как с российской стороны, так и со стороны Республики Абхазия", - поделился он воспоминаниями.Незадолго до Олимпиады, в Абхазии также были совершены тяжкие преступления и теракты, продолжил президент и напомнил о нападении на кортеж президента в результате которого погибли двое офицеров охраны."Почему я об этом говорю? - потому, что в том или ином виде к этим преступлениям причастны силы, которые пытались сорвать Олимпийские игры. Было совершено покушение на главу Пицунды, было совершено убийство вице-консула России в Абхазии Вишернева, было совершено покушение на главу Гудаутского района. Все это делали одни и те же силы - у нас окапались террористы, была местная ячейка международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещенная в России террористическая организация)", - рассказал Аслан Бжания.Полностью ликвидировать деятельность этой преступной ячейки удалось в мае 2012 года. В результате силовые структуры изъяли большое количество оружия - боеприпасов, взрывчатых веществ. Преступникам удалось перебросить часть оружия через границу для проведения теракта в администрации города Сочи, рассказал президент."Мы предприняли со своей стороны экстраординарные меры, был создан сводный межведомственный оперативный штаб, куда входили силовые структуры Абхазии, Российское пограничное управление, Седьмая военная база. Я руководил этим штабом, нам на территорию Абхазии были приданы дополнительные силы из России, в основном это были специалисты-технари. Сложив наши силы и умения, мы смогли обеспечить подготовку и проведение Олимпийских игр", - отметил Бжания.Была определена зона безопасности, которая начиналась от границы и охватывала глубь территории Абхазии на 11 километров. Силовые структуры Абхазии проводили эффективную оперативную работу внутри республики."На территории Абхазии действовала глубоко законспирированная группа, которая была нацелена на совершение терактов. Эта группа действовала с территории Турции, они были связаны с террористом по фамилии Лакаев, который совершил убийство вице-консула Вишернева. Ему удалось сбежать из нашей территории и был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Грузии. По итогам задержания Лакаева была прервана очень серьезная цепь", - подчеркнул он.В продолжение глава государства отметил, что по имевшимся оперативным данным в день открытия Олимпийских игр Лакаев планировал совершить два террористических акта - один в пресс-центре Олимпийских игр, другой - рядом со стадионом "Фишт" - для этого все было готово. Однако совместные усилия российских и абхазских силовиков - прервали преступный замысел."Оперативники абхазские провели ряд специальных мероприятий, наработали бесценный опыт. Я думаю, что люди в погонах с этой задачей справились", - сказал Аслан Бжания.Нынешний министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут во время проведения сочинской Олимпиады занимал должность начальника отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью СГБ."Была проведена существенная работа, работала временная оперативная группа, которая находилась, она оказала нам содействие в выявлении грузинских шпионов, было задержано немалое количество людей. Были разоблачены и другие организованные преступные группы, которые засылались из Грузии", - отметил Киут.Сопричастность к великомуНесмотря на то, что со дня открытия Олимпиады в Сочи прошло десять лет, воспоминания очевидцев грандиозного спортивного зрелища все еще свежи. Жительница Абхазии Шазина Хагуш в 2014 году училась на пятом курсе Сочинского государственного университета. Возможность стать причастной к Олимпиаде она решила не упускать, на играх она трудилась в качестве волонтера."В моей группе я была единственной абхазской, я со своей подругой работали в Medals Plaza, это место где происходили вручения всех призов. Мы помогали в организации церемоний вручения медалей и отвечали за проведение развлечений на нашем объекте", - рассказала она.Волонтерский опыт на Олимпиаде стал для девушки очень интересным, поскольку это позволило ей познакомиться с представителями различных стран мира."Это было весело, забавно и плюс - это отличная коммуникация с представителями других национальностей. Поначалу нотки скептицизма были, потому, что это был последний год окончания университета - было очень много работы, но я решила не упускать новый опыт в жизни, знакомства с Олимпиадой. И я ни капли не пожалела об этом, потому, что, когда ты понимаешь, что являешься частью чего-то грандиозного и все проходило у тебя перед глазами - это многое значит", - рассказала Шазина Хагуш.Олимпиада в Сочи для волонтера из Абхазии была интересна и с профессиональной точки зрения, та как училась она на инженера-строителя."Во время стройки - это был своего рода хаос, и мы не могли даже представить, что будет сделано по итогу что-то такое грандиозное. Я находилась в Олимпийском парке, и когда увидела масштабы, архитектуру и когда в день открытия игр люди заполнили пространство, это все заиграло совсем другими огнями, масштабность была просто безумная", - поделилась Шазина.Атмосферу праздника дополняли многочисленные зрители из Абхазии, которые приезжали на те или иные соревнования с абхазскими флагами в руках, отметила она. Событие мирового масштаба не пропустила и журналист Марианна Котова, тем более что оно проходило совсем рядом с Абхазией. Она предусмотрительно и заблаговременно отправилась оформлять паспорт болельщика, эта задача оказалось не из самых простых, поскольку ей пришлось простоять в длинной очереди."Паспорт болельщика выглядел как бейдж для прессы. Попадать на какие-либо соревнования цели не было. Тем более, что билеты купить было достаточно трудно. Хотелось побывать в олимпийской деревне, на людей посмотреть. Помню, как когда зашла на территорию олимпийского парка увидела огромный мост и нем просто бесчисленное количество людей. А еще постоянно попадались на глаза съемочные группы различных ТВ. Им я завидовала больше всего. Это уже профессиональное", - говорит Марианна.Больше всего ей запомнилось чувство причастности к великому событию - гордость, что это происходит рядом с тобой. "И помню еще ощущение безопасности. Доброжелательность людей, несмотря на соперничество. Каждый болел за своих. Но с уважением относился к болельщикам противника", - заметила она.Одним из главных и запоминающихся событий сочинской Олимпиады для жителей Абхазии стало выступление народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава на церемонии закрытия игр."Меня охватила большая радость и гордость после того как увидела Хиблу Герзмава на закрытии игр. Как всегда, она выступила великолепно, мы с друзьями в это время находились в Олимпийском парке и наблюдали за церемонией на большом экране. Тогда у нас был восторг от того, что на событии такого уровня представлена и наша республика в лице Хиблы Герзмава", - поделилась жительница Абхазии Наала.XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля. Победителем общекомандного медального зачета стала сборная Российской Федерации, она обновила национальные рекорды по золотым и общему числу наград. В копилке российской команды оказались 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. В тройку лидеров вошли также Норвегия и Канада.

сочи

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2024

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президент, аслан бжания, сочи, олимпиада