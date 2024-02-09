https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/chitanava-o-narusheniyakh-vo-vremya-khamsovoy-putiny--1050108265.html

Читанава о нарушениях во время хамсовой путины

Читанава о нарушениях во время хамсовой путины

Глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в эфире радио Sputnik рассказал о том, как проверяют рыболовецкие суда. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T16:58+0300

2024-02-09T16:58+0300

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Читанава о нарушениях во время хамсовой путины Читанава о нарушениях во время хамсовой путины

В Абхазии продолжается путина. 27 тысяч тонн, согласно установленной квоте, допустимо к вылову. За процессом следят экологи. О том, какие нарушения они фиксируют и что грозит нарушителям, в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Он сообщил, что рыболовецкий сейнер оштрафовали на 600 тысяч рублей и отстранили от промысла на сутки.По словам Савелия Читанава, корабль ловил рыбу слишком близко к берегу. Штрафы были выписаны еще двум сейнерам. Один из них нарушил запретную 500-метровую зону впервые, и на его борту нашли выловленную рыбу. Он должен выплатить 60 тысяч рублей, но от промысла не отстраняется. Второй уже был замечен в трех нарушениях, но на его борту рыбы не было. В этом случае штраф составил 120 тысяч рублей, а отстранение от промысла продлится 48 часов.Все подробности в аудиофайле.

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