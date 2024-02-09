https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/pamyat-rossiyskikh-diplomatov-vishernevykh-pochtili-v-sukhume-1050105794.html
Память российских дипломатов Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Вишерневых почтили в Сухуме
День дипломатического работника в России традиционно отмечается 10 февраля. 09.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-09T14:41+0300
2024-02-09T14:41+0300
2024-02-09T14:58+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
дипломатия
мид рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/09/1050104307_0:116:1234:810_1920x0_80_0_0_b8f88d057c445525d29a249f097d47b6.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуме в преддверии Дня дипломатического работника.Цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде Посольства России в Абхазии, возложили министр иностранных дел Инал Ардзинба, глава дипведомства в республике Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, спикер Парламента Лаша Ашуба.Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Мемориальная доска в честь Дмитрия и Ольги Вишерневых была открыта на здании Посольства России 8 февраля 2018 года.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/09/1050104307_0:0:1234:925_1920x0_80_0_0_917b8f17b7066d760f8c54058f203712.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, дипломатия, мид рф
абхазия, новости, россия, дипломатия, мид рф
Память российских дипломатов Вишерневых почтили в Сухуме
14:41 09.02.2024 (обновлено: 14:58 09.02.2024)
День дипломатического работника в России традиционно отмечается 10 февраля.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуме в преддверии Дня дипломатического работника.
Цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде Посольства России в Абхазии, возложили министр иностранных дел Инал Ардзинба, глава дипведомства в республике Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, спикер Парламента Лаша Ашуба.
"Имена Дмитрия Вишернева и его супруги выбиты также на той табличке, которая находится на первом этаже высотного здания Министерства иностранных дел (России - прим.). Помним, скорбим, и эта память навсегда останется в нас как пример самоотверженного отношения к делу", – сказал российский посол Михаил Шургалин.
Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года.
Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября.
Мемориальная доска в честь Дмитрия и Ольги Вишерневых была открыта на здании Посольства России 8 февраля 2018 года.