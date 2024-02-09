https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/pamyat-rossiyskikh-diplomatov-vishernevykh-pochtili-v-sukhume-1050105794.html

Память российских дипломатов Вишерневых почтили в Сухуме

Память российских дипломатов Вишерневых почтили в Сухуме

День дипломатического работника в России традиционно отмечается 10 февраля. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T14:41+0300

2024-02-09T14:41+0300

2024-02-09T14:58+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

дипломатия

мид рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/09/1050104307_0:116:1234:810_1920x0_80_0_0_b8f88d057c445525d29a249f097d47b6.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуме в преддверии Дня дипломатического работника.Цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде Посольства России в Абхазии, возложили министр иностранных дел Инал Ардзинба, глава дипведомства в республике Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, спикер Парламента Лаша Ашуба.Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Мемориальная доска в честь Дмитрия и Ольги Вишерневых была открыта на здании Посольства России 8 февраля 2018 года.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия, дипломатия, мид рф