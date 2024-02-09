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Планы и перспективы: первое интервью нового и.о. главы Гудауты
Планы и перспективы: первое интервью нового и.о. главы Гудауты
Новый исполняющий главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа дал первое расширенное интервью в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 09.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-09T15:30+0300
2024-02-09T15:30+0300
2024-02-09T15:46+0300
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В интервью Лолуа рассказал о том, с чего он начал работу на новом посту, как планирует работать с населением, куда будут направлены налоги от основных предприятий и на что району хватает собственного бюджета.Лолуа подчеркнул, что не планирует проводить приемные дни, потому что его двери будут открыты для посещения в любое время."Я сразу сказал, что двери главы администрации открыты, пожалуйста. И нет такого дня, приемного дня. Я сказал, что принимаю людей, граждан, всех, кому необходимы контакт и беседа. Общение с главой администрации они получат любой в любой день, в любое время".Полное интервью смотрите в нашем видео.
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абхазия, видео, мультимедиа, гудаутский район, видео
абхазия, видео, мультимедиа, гудаутский район, видео
Планы и перспективы: первое интервью нового и.о. главы Гудауты
15:30 09.02.2024 (обновлено: 15:46 09.02.2024)
Новый исполняющий главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа дал первое расширенное интервью в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
В интервью Лолуа рассказал о том, с чего он начал работу на новом посту, как планирует работать с населением, куда будут направлены налоги от основных предприятий и на что району хватает собственного бюджета.
Лолуа подчеркнул, что не планирует проводить приемные дни, потому что его двери будут открыты для посещения в любое время.
"Я сразу сказал, что двери главы администрации открыты, пожалуйста. И нет такого дня, приемного дня. Я сказал, что принимаю людей, граждан, всех, кому необходимы контакт и беседа. Общение с главой администрации они получат любой в любой день, в любое время".
Полное интервью смотрите в нашем видео.