https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/plany-i-perspektivy-pervoe-intervyu-novogo-io-glavy-gudauty-1050106263.html

Планы и перспективы: первое интервью нового и.о. главы Гудауты

Планы и перспективы: первое интервью нового и.о. главы Гудауты

Новый исполняющий главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа дал первое расширенное интервью в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T15:30+0300

2024-02-09T15:30+0300

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в абхазии

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гудаутский район

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В интервью Лолуа рассказал о том, с чего он начал работу на новом посту, как планирует работать с населением, куда будут направлены налоги от основных предприятий и на что району хватает собственного бюджета.Лолуа подчеркнул, что не планирует проводить приемные дни, потому что его двери будут открыты для посещения в любое время."Я сразу сказал, что двери главы администрации открыты, пожалуйста. И нет такого дня, приемного дня. Я сказал, что принимаю людей, граждан, всех, кому необходимы контакт и беседа. Общение с главой администрации они получат любой в любой день, в любое время".Полное интервью смотрите в нашем видео.

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