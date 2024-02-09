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Рыболовецкий сейнер в Абхазии оштрафовали на 600 тысяч рублей

Рыболовецкий сейнер в Абхазии оштрафовали на 600 тысяч рублей

Общая сумма штрафов с трех кораблей за ловлю рыбы слишком близко к берегу превысила 780 тысяч рублей. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T17:27+0300

2024-02-09T17:27+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Рыболовецкий сейнер оштрафовали в Абхазии на сумму в 600 тысяч рублей за нарушение 500-метровой зоны, рассказал радио Sputnik глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава."Один из нарушителей – "Хопулу Осман", есть такой сейнер. Он нарушил дважды, к сожалению, на борту оказалась рыба. И потому мы его отстранили на 24 часа от промысла, заставили заплатить штраф в три тысячи рублей и штраф за нанесенный ущерб – 600 тысяч рублей", – сказал он.На борту второго сейнера рыбы не было, но он нарушил запрет уже трижды. В этом случае отстранение от промысла будет длиться 48 часов, сумма штрафа за причинение ущерба окружающей среде составила 120 тысяч, еще три тысячи – административный штраф за нарушение запрета. Третий корабль раньше замечен в нарушении не был, но оказался в запретной зоне с рыбой на борту. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей.

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