https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/takie-obstoyatelstva-o-vozmozhnostyakh-zhilischnogo-kodeksa-dlya-ipoteki--1050103065.html

Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного кодекса для ипотеки

Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного кодекса для ипотеки

Когда в Абхазии появится ипотека, в каком виде может развиваться долевое строительство, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель строительной фирмы... 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T13:33+0300

2024-02-09T13:33+0300

2024-02-09T14:24+0300

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Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного Кодекса для ипотеки Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного Кодекса для ипотеки

Согласно Жилищному кодексу Абхазии, принятому депутатами в первом чтении, определенным категориям граждан будет доступно кредитование покупки жилья с нулевой процентной ставкой. В пояснительной записке говорится, что основная задача государства – создать механизмы решения жилищной проблемы для всех категорий граждан, среди которых многие имеют невысокие доходы, но не подпадают под категорию нуждающихся. Для них в Кодексе будет предусмотрен некоммерческий найм. Пока Кодекс является лишь нормативной базой, на которую может опираться программа кредитования в случае ее работы. Мнения экспертов на этот счет в подкасте.

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