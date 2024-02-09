https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/takie-obstoyatelstva-o-vozmozhnostyakh-zhilischnogo-kodeksa-dlya-ipoteki--1050103065.html
Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного кодекса для ипотеки
Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного кодекса для ипотеки
Когда в Абхазии появится ипотека, в каком виде может развиваться долевое строительство, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель строительной фирмы... 09.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-09T13:33+0300
2024-02-09T13:33+0300
2024-02-09T14:24+0300
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Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного Кодекса для ипотеки
Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного Кодекса для ипотеки
Согласно Жилищному кодексу Абхазии, принятому депутатами в первом чтении, определенным категориям граждан будет доступно кредитование покупки жилья с нулевой процентной ставкой. В пояснительной записке говорится, что основная задача государства – создать механизмы решения жилищной проблемы для всех категорий граждан, среди которых многие имеют невысокие доходы, но не подпадают под категорию нуждающихся. Для них в Кодексе будет предусмотрен некоммерческий найм. Пока Кодекс является лишь нормативной базой, на которую может опираться программа кредитования в случае ее работы. Мнения экспертов на этот счет в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, жилье, ипотека, жилищный кодекс, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, жилье, ипотека, жилищный кодекс, аудио
Такие обстоятельства: о возможностях Жилищного кодекса для ипотеки
13:33 09.02.2024 (обновлено: 14:24 09.02.2024)
Когда в Абхазии появится ипотека, в каком виде может развиваться долевое строительство, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель строительной фирмы Константин Тарба и глава управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири.
Согласно Жилищному кодексу Абхазии, принятому депутатами в первом чтении, определенным категориям граждан будет доступно кредитование покупки жилья с нулевой процентной ставкой. В пояснительной записке говорится, что основная задача государства – создать механизмы решения жилищной проблемы для всех категорий граждан, среди которых многие имеют невысокие доходы, но не подпадают под категорию нуждающихся. Для них в Кодексе будет предусмотрен некоммерческий найм.
Пока Кодекс является лишь нормативной базой, на которую может опираться программа кредитования в случае ее работы.
Мнения экспертов на этот счет в подкасте
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