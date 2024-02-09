https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/takie-obstoyatelstva-zantariya-o-proekte--zhilischnogo-kodeksa-abkhazii--1050100910.html

Такие обстоятельства: Зантария о проекте Жилищного кодекса Абхазии

Такие обстоятельства: Зантария о проекте Жилищного кодекса Абхазии

Председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария в эфире радио Sputnik рассказал, как шла... 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T11:12+0300

2024-02-09T11:12+0300

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Такие обстоятельства: Зантария о проекте закона Жилищного кодекса Абхазии Такие обстоятельства: Зантария о проекте закона Жилищного кодекса Абхазии

Депутаты в первом чтении приняли новый Жилищный кодекс Абхазии. Определенный категориям граждан будет доступно кредитование для покупки жилья с нулевой процентной ставкой. В пояснительной записке говорится, что основная задача государства – создать механизмы решения жилищной проблемы для всех категорий граждан, среди которых многие имеют невысокие доходы, но не подпадают под категорию нуждающихся.На сегодняшний день в республике действует Жилищный кодекс, который был принят в советское время, и он неактуален, сказал Зантария в эфире радио. Представленный проект призван урегулировать отношения возникающие в процессе пользования жилищным помещением, всем жильем, которое сегодня есть, отметил он."Сегодня у нас многоквартирных домов много, они все превращаются в аварийное жилье, и скоро их практически не будет. Этот процесс невозможно удержать без реформирования ЖКХ. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее мы сохраним жилищный фонд. Будут урегулированы все права и все взаимоотношения. В представленном проекте регламентированы понятия жилое и нежилое помещение. Сегодня этих понятий нет, а также определен порядок перевода жилого в нежилое, а также наоборот. В проекте определены полномочия и роль органов власти и органов местного самоуправления в формировании и реализации жилищных правоотношений", – сказал Зантария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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такие обстоятельства, подкасты, жилые фонды, жилье, аудио