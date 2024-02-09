https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/zavershen-pervyy-etap-stroitelstva-vodonasosnoy-stantsii-v-dzygute-1050102534.html

Завершен первый этап строительства водонасосной станции в Дзыгуте

Завершен первый этап строительства водонасосной станции в Дзыгуте

Строительство было начато в 2022 году, на реализацию проекта было выделено более 40 миллионов рублей. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T11:56+0300

2024-02-09T11:56+0300

2024-02-09T12:48+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Первый этап строительства водонасосной станции в селе Дзыгута Сухумского района завершен, сообщает "Апсны.Иахьа".По словам начальника отдела по связям с общественностью администрации Сухумского района, во время второго этапа работ к станции подключат село Баслата, жители которого испытывают серьезные проблемы с водоснабжением. "В общем станция поможет обеспечить чистой питьевой водой более тысячи домов из трех сел. Станция будет осуществлять бесперебойную подачу питьевой воды в селах Баслата, Дзыгута , Кяласур и снабжать более 3300 человек", – сказал он, Касландзия добавил, что сейчас эти села получают воду от городской Кяласурской насосной станции.Прокладку водопровода до села Баслата завершат до конца этого года, потом начнется ремонт разводящей сети в селе Дзыгута. Когда работы будут завершены, питьевой водой будут обеспечены почти 1200 человек.

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