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Завершен первый этап строительства водонасосной станции в Дзыгуте
Завершен первый этап строительства водонасосной станции в Дзыгуте
Строительство было начато в 2022 году, на реализацию проекта было выделено более 40 миллионов рублей. 09.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-09T11:56+0300
2024-02-09T11:56+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Первый этап строительства водонасосной станции в селе Дзыгута Сухумского района завершен, сообщает "Апсны.Иахьа".По словам начальника отдела по связям с общественностью администрации Сухумского района, во время второго этапа работ к станции подключат село Баслата, жители которого испытывают серьезные проблемы с водоснабжением. "В общем станция поможет обеспечить чистой питьевой водой более тысячи домов из трех сел. Станция будет осуществлять бесперебойную подачу питьевой воды в селах Баслата, Дзыгута , Кяласур и снабжать более 3300 человек", – сказал он, Касландзия добавил, что сейчас эти села получают воду от городской Кяласурской насосной станции.Прокладку водопровода до села Баслата завершат до конца этого года, потом начнется ремонт разводящей сети в селе Дзыгута. Когда работы будут завершены, питьевой водой будут обеспечены почти 1200 человек.
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абхазия, новости, водоснабжение
абхазия, новости, водоснабжение
Завершен первый этап строительства водонасосной станции в Дзыгуте
11:56 09.02.2024 (обновлено: 12:48 09.02.2024)
Строительство было начато в 2022 году, на реализацию проекта было выделено более 40 миллионов рублей.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Первый этап строительства водонасосной станции в селе Дзыгута Сухумского района завершен, сообщает "Апсны.Иахьа"
.
За это время были пробурены четыре скважины, установлено оборудование, построены насосная станция и диспетчерская.
По словам начальника отдела по связям с общественностью администрации Сухумского района, во время второго этапа работ к станции подключат село Баслата, жители которого испытывают серьезные проблемы с водоснабжением.
"В общем станция поможет обеспечить чистой питьевой водой более тысячи домов из трех сел. Станция будет осуществлять бесперебойную подачу питьевой воды в селах Баслата, Дзыгута , Кяласур и снабжать более 3300 человек", – сказал он,
Касландзия добавил, что сейчас эти села получают воду от городской Кяласурской насосной станции.
Прокладку водопровода до села Баслата завершат до конца этого года, потом начнется ремонт разводящей сети в селе Дзыгута. Когда работы будут завершены, питьевой водой будут обеспечены почти 1200 человек.