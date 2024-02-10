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Михеев о Борреле, Столтенберге и Шольце с Макроном: уходящие политики

Михеев о Борреле, Столтенберге и Шольце с Макроном: уходящие политики

Европолитики говорят сейчас киевской власти то, что она хочет слышать, соответственно, и эта власть уйдет в прошлое вместе со своими еврокураторами, уверен... 10.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-10T18:09+0300

2024-02-10T18:09+0300

2024-02-10T20:09+0300

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Михеев: Боррель, Столтенберг и даже Шольц с Макроном ― уходящие политики Михеев: Боррель, Столтенберг и даже Шольц с Макроном ― уходящие политики

Михеев: Боррель, Столтенберг и даже Шольц с Макроном ― уходящие политики.Европолитики говорят сейчас киевской власти то, что она хочет слышать, соответственно, и эта власть уйдет в прошлое вместе со своими еврокураторами, уверен российский политический эксперт Сергей Михеев.Политические иллюзии всегда чреваты, и в скором времени это дойдет не только до украинского политикума, но и до широких слоев населения, которое под воздействием пропагандистского пресса и в нежелании разобраться в происходящем превратило себя в заложника чужих амбиций и интересов. Вера в "халяву" и убежденность в том, что им все должны, привело украинское общество к катастрофе, неотвратимость которой становится все очевиднее."Все эти Боррели, Столтенберги, фон дер Ляйены и даже Шольц с Макроном – уходящие политики. Европолитики говорят сейчас киевской власти то, что она хочет слышать, и если ориентироваться на них и выполнять их указания, то вместе с этой плеядой уйдет в прошлое и сама киевская власть", – отмечает Михеев.По словам эксперта, политическая картина сейчас кардинально меняется и в США. Возрастают шансы Трампа занять президентское кресло, а если он победит, то многие в Европе развернутся "к Украине задом, а к американскому лесу передом"."И с чем останутся все эти "головнокомандуючи", "гетьманы" и все местные политические "гении"? Да ни с чем! Они останутся в дураках. Сколько раз я к ним обращался в телеэфирах: вы можете ненавидеть Россию, но иногда включать мозги надо", –резюмирует Михеев.

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