https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/otrabotka-slazhennosti-kak-proshli-ucheniya-silovykh-struktur-abkhazii-na-ritse-1050115423.html

Отработка слаженности: как прошли учения силовых структур Абхазии на Рице

Отработка слаженности: как прошли учения силовых структур Абхазии на Рице

В учениях приняли участие около 50 человек, была задействовована аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-10T18:56+0300

2024-02-10T18:56+0300

2024-02-10T18:56+0300

в абхазии

учения

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В учениях приняли участие около 50 человек, была задействовована аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.“Сегодняшним учениям можно дать только положительную оценку. В таких сложных природных условиях нам удалось провести эту работу. Она, в первую очередь, направлена на антидиверсионные, антитеррористические действия наших подразделений, отработка слаженности подразделений в том числе во взаимодействии с нашим российскими коллегами - МВД, Росгвардия, ФСБ”, - отметил министр внутренних дел республики Роберт Киут.Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.

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