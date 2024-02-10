https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/otrabotka-slazhennosti-kak-proshli-ucheniya-silovykh-struktur-abkhazii-na-ritse-1050115423.html
Отработка слаженности: как прошли учения силовых структур Абхазии на Рице
Отработка слаженности: как прошли учения силовых структур Абхазии на Рице
В учениях приняли участие около 50 человек, была задействовована аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-10T18:56+0300
2024-02-10T18:56+0300
2024-02-10T18:56+0300
в абхазии
учения
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0a/1050115254_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_562f96469a8f6a3124c80f7032d27fc4.jpg
В учениях приняли участие около 50 человек, была задействовована аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.“Сегодняшним учениям можно дать только положительную оценку. В таких сложных природных условиях нам удалось провести эту работу. Она, в первую очередь, направлена на антидиверсионные, антитеррористические действия наших подразделений, отработка слаженности подразделений в том числе во взаимодействии с нашим российскими коллегами - МВД, Росгвардия, ФСБ”, - отметил министр внутренних дел республики Роберт Киут.Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0a/1050115254_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cdad3eb5243e3dbd55a916c81b316a76.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
учения, видео
Отработка слаженности: как прошли учения силовых структур Абхазии на Рице
В учениях приняли участие около 50 человек, была задействовована аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.
“Сегодняшним учениям можно дать только положительную оценку. В таких сложных природных условиях нам удалось провести эту работу. Она, в первую очередь, направлена на антидиверсионные, антитеррористические действия наших подразделений, отработка слаженности подразделений в том числе во взаимодействии с нашим российскими коллегами - МВД, Росгвардия, ФСБ”, - отметил министр внутренних дел республики Роберт Киут.
Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.