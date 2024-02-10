https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/ottochit-navyki-ucheniya-abkhazskikh-spasateley-i-silovikov-na-ritse-1050117781.html

Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице

Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице

Тактические учения МЧС Абхазии совместно с силовыми структурами прошли на озере Рица в субботу, 10 февраля. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

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Было задействовано около 50 человек, аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.Руководство ведомств дали положительную оценку учениям в труднодоступной местности.Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии и России. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.

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