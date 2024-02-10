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Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице
Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице
Тактические учения МЧС Абхазии совместно с силовыми структурами прошли на озере Рица в субботу, 10 февраля. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-10T21:23+0300
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Было задействовано около 50 человек, аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.Руководство ведомств дали положительную оценку учениям в труднодоступной местности.Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии и России. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа
фото , фото, абхазия, мультимедиа
Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице 21:23 10.02.2024 (обновлено: 21:30 10.02.2024)
Тактические учения МЧС Абхазии совместно с силовыми структурами прошли на озере Рица в субботу, 10 февраля.
Было задействовано около 50 человек, аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.
Руководство ведомств дали положительную оценку учениям в труднодоступной местности.
Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии и России. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бронетранспортер СОБР на учениях на Рице.
Бронетранспортер СОБР на учениях на Рице.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Силовики выполняют задачу в рамках антитерористических учений.
Силовики выполняют задачу в рамках антитерористических учений.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они впервые приняли участие в зимних учениях спасателей на озере Рица.
Они впервые приняли участие в зимних учениях спасателей на озере Рица.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа...
Они блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа...
© Sputnik / Томас Тхайцук
... пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов.
... пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сотрудники МЧС отработали приемы поиска и спасения людей при сходе лавин.
Сотрудники МЧС отработали приемы поиска и спасения людей при сходе лавин.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они организовали спуск упавших со скалы с использованием альпинистского снаряжения.
Они организовали спуск упавших со скалы с использованием альпинистского снаряжения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поисково-спасательные работы проходили с участием лыжников и с поддержкой кинологической службы.
Поисково-спасательные работы проходили с участием лыжников и с поддержкой кинологической службы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Была задействована спецтехника МЧС, в частности БРДМ.
Была задействована спецтехника МЧС, в частности БРДМ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В учениях участвовали и водолазы.
В учениях участвовали и водолазы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно.
Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.
Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.