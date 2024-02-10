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https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/ottochit-navyki-ucheniya-abkhazskikh-spasateley-i-silovikov-na-ritse-1050117781.html
Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице
Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице
Тактические учения МЧС Абхазии совместно с силовыми структурами прошли на озере Рица в субботу, 10 февраля. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
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Было задействовано около 50 человек, аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.Руководство ведомств дали положительную оценку учениям в труднодоступной местности.Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии и России. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа
фото , фото, абхазия, мультимедиа

Отточить навыки: учения абхазских спасателей и силовиков на Рице

21:23 10.02.2024 (обновлено: 21:30 10.02.2024)
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Тактические учения МЧС Абхазии совместно с силовыми структурами прошли на озере Рица в субботу, 10 февраля.
Было задействовано около 50 человек, аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.
Руководство ведомств дали положительную оценку учениям в труднодоступной местности.
Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. В этом году к ним впервые присоединились силовые структуры Абхазии и России. Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бронетранспортер СОБР на учениях на Рице.

Бронетранспортер СОБР на учениях на Рице. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бронетранспортер СОБР на учениях на Рице.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Силовики выполняют задачу в рамках антитерористических учений.

Силовики выполняют задачу в рамках антитерористических учений. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Силовики выполняют задачу в рамках антитерористических учений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они впервые приняли участие в зимних учениях спасателей на озере Рица.

Они впервые приняли участие в зимних учениях спасателей на озере Рица. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они впервые приняли участие в зимних учениях спасателей на озере Рица.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа...

Они блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа... - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа...

© Sputnik / Томас Тхайцук

... пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов.

... пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

... пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники МЧС отработали приемы поиска и спасения людей при сходе лавин.

Сотрудники МЧС отработали приемы поиска и спасения людей при сходе лавин. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники МЧС отработали приемы поиска и спасения людей при сходе лавин.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они организовали спуск упавших со скалы с использованием альпинистского снаряжения.

Они организовали спуск упавших со скалы с использованием альпинистского снаряжения. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они организовали спуск упавших со скалы с использованием альпинистского снаряжения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поисково-спасательные работы проходили с участием лыжников и с поддержкой кинологической службы.

Поисково-спасательные работы проходили с участием лыжников и с поддержкой кинологической службы. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поисково-спасательные работы проходили с участием лыжников и с поддержкой кинологической службы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Была задействована спецтехника МЧС, в частности БРДМ.

Была задействована спецтехника МЧС, в частности БРДМ. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Была задействована спецтехника МЧС, в частности БРДМ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях участвовали и водолазы.

В учениях участвовали и водолазы. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях участвовали и водолазы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно.

Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тактические учения на озере Рица МЧС Абхазии проводит ежегодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.

Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие проводится для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков.

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