https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/pochemu-odno-more-chernoe-drugoe--krasnoe-a-trete--beloe-1050103418.html

Почему одно море Черное, другое — Красное, а третье — Белое

Почему одно море Черное, другое — Красное, а третье — Белое

Изучаем "разноцветные" топонимы. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-10T13:37+0300

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Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое

Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — Желтое, река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Слушайте подкасты РИА Новости.

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