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Почему одно море Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Почему одно море Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Изучаем "разноцветные" топонимы. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-10T13:37+0300
2024-02-10T13:37+0300
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Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — Желтое, река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Слушайте подкасты РИА Новости.
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Почему одно море Черное, другое — Красное, а третье — Белое
13:37 10.02.2024 (обновлено: 13:57 10.02.2024)
Изучаем "разноцветные" топонимы.
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — Желтое, река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка.