https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/sportsmen-iz-abkhazii-khariton-agrba-oderzhal-pobedu-v-ekaterinburge-1050115117.html

Спортсмен из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в Екатеринбурге

Спортсмен из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в Екатеринбурге

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, в котором участвовал и уроженец республики Харитон Агрба прошел в Екатеринбурге в субботу, 10 февраля. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Абхазский спортсмен Харитон Агрба одержал победу над российским боксером Ваге Саруханяна техническим нокаутом.Боксер Харитон Агрба провел свой 13-й бой в рамках турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Боксер выступает в первом полусреднем весе - до 65 килограммов.

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