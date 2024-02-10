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Спортсмен из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в Екатеринбурге
Спортсмен из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в Екатеринбурге
Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, в котором участвовал и уроженец республики Харитон Агрба прошел в Екатеринбурге в субботу, 10 февраля. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-10T17:59+0300
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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Абхазский спортсмен Харитон Агрба одержал победу над российским боксером Ваге Саруханяна техническим нокаутом.Боксер Харитон Агрба провел свой 13-й бой в рамках турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Боксер выступает в первом полусреднем весе - до 65 килограммов.
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Спортсмен из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в Екатеринбурге
Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, в котором участвовал и уроженец республики Харитон Агрба прошел в Екатеринбурге в субботу, 10 февраля.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Абхазский спортсмен Харитон Агрба одержал победу над российским боксером Ваге Саруханяна техническим нокаутом.
Агрба доминировал в бою с первого раунда, несмотря на рассечение века, он довел бой до победы. Ваге также получил рассечение, у него заплыл глаз. После 8 раунда российский спортсмен отказался от продолжения боя.
Боксер Харитон Агрба провел свой 13-й бой в рамках турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Боксер выступает в первом полусреднем весе - до 65 килограммов.