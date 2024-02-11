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Министр Киут прокомментировал проект соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией России
Министр Киут прокомментировал проект соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией России
Проект соглашения о межведомственном сотрудничестве между МВД Абхазии и Росгвардией направлен на обмен опытом, подготовку кадров, проведение совместных... 11.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-11T18:01+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Проект Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и Министерством внутренних дел Абхазии "не подлежит подписанию со стороны руководства МВД" республики. Об этом заявил министр Роберт Киут. "Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем, как министр внутренних дел, ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан", – сказал Киут.По словам министра, Республика Абхазия – суверенное, независимое государство, этот статус страна охраняет и защищает 30 лет. Он напомнил, что действующая конституция и законодательство республики не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства. Киут добавил, что МВД нацелено на развитие сотрудничества с российскими коллегами для повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Абхазии и обмена опытом.
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Министр Киут прокомментировал проект соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией России
18:01 11.02.2024 (обновлено: 18:03 11.02.2024)
Проект соглашения о межведомственном сотрудничестве между МВД Абхазии и Росгвардией направлен на обмен опытом, подготовку кадров, проведение совместных тренировок и сборов, развитие информационных технологий в области обеспечения правопорядка.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Проект Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и Министерством внутренних дел Абхазии "не подлежит подписанию со стороны руководства МВД" республики. Об этом заявил
министр Роберт Киут.
"Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем, как министр внутренних дел, ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан", – сказал Киут.
По словам министра, Республика Абхазия – суверенное, независимое государство, этот статус страна охраняет и защищает 30 лет. Он напомнил, что действующая конституция и законодательство республики не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства.
"В распоряжении МВД РА и других силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбой с терроризмом и экстремизмом, осуществлением госконтроля в области оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности", – говорится в заявлении.
Киут добавил, что МВД нацелено на развитие сотрудничества с российскими коллегами для повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Абхазии и обмена опытом.