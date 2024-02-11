https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/ministr-kiut-prokommentiroval-proekt-soglasheniya-mezhdu-mvd-abkhazii-i-natsgvardiey-rossii-1050120629.html

Министр Киут прокомментировал проект соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией России

Министр Киут прокомментировал проект соглашения между МВД Абхазии и Нацгвардией России

Проект соглашения о межведомственном сотрудничестве между МВД Абхазии и Росгвардией направлен на обмен опытом, подготовку кадров, проведение совместных... 11.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-11T18:01+0300

2024-02-11T18:01+0300

2024-02-11T18:03+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Проект Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и Министерством внутренних дел Абхазии "не подлежит подписанию со стороны руководства МВД" республики. Об этом заявил министр Роберт Киут. "Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем, как министр внутренних дел, ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан", – сказал Киут.По словам министра, Республика Абхазия – суверенное, независимое государство, этот статус страна охраняет и защищает 30 лет. Он напомнил, что действующая конституция и законодательство республики не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства. Киут добавил, что МВД нацелено на развитие сотрудничества с российскими коллегами для повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Абхазии и обмена опытом.

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