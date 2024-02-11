https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/net-resursov-pochemu-v-abkhazii-nevozmozhno-dolgosrochnoe-kreditovanie-1050118137.html

Нет ресурсов: почему в Абхазии невозможно долгосрочное кредитование

Нет ресурсов: почему в Абхазии невозможно долгосрочное кредитование

На заседании 7 декабря Парламентом Абхазии в первом чтении был принят Жилищный кодекс, в котором появилось понятие "ипотека". 11.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-11T09:00+0300

2024-02-11T09:00+0300

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По словам Георгия Квеквескири, многие "жертвы громких заголовков" в СМИ восприняли новость как возможное появление в республике системы ипотечного кредитования. Однако, как объяснил специалист, в кодексе лишь внедряется понятие."Всего-то в первом чтении принят Жилищный кодекс и получается на данном этапе внедряется такое понятие как "ипотека". Естественно, это все далеко от практической реализации. То, что есть первый шаг – это прекрасно, в дальнейшем будет создаваться нормативная база", - сказал он.Внедрение ипотеки в ближайшее время в банках Абхазии невозможно, заявил представитель Нацбанка. Все дело в практической реализации.Подробнее об ипотеке и других средствах приобретения жилья в Абхазии, смотрите в беседе Sputnik.

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