https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/rossiyskie-sily-pvo-za-sutki-sbili-30-ukrainskikh-bespilotnikov-1050120209.html

Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 11.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-11T16:00+0300

2024-02-11T16:00+0300

2024-02-11T16:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Российские силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, в ЛНР и ДНР, сообщило Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиационных средств поражения, живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов.

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