https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/rossiyskie-sily-pvo-za-sutki-sbili-30-ukrainskikh-bespilotnikov-1050120209.html
Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 11.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-11T16:00+0300
2024-02-11T16:00+0300
2024-02-11T16:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031662417_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27b93fff602ba8c31d9d836e416cadbd.jpg
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Российские силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, в ЛНР и ДНР, сообщило Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиационных средств поражения, живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031662417_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce7b62a135eb727713d29e53263fa701.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина
Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Российские силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, в ЛНР и ДНР, сообщило Минобороны России.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиационных средств поражения, живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов.