https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/barchan-rasskazala-zachem-nuzhen-obschestvennyy-sovet-pri-apparate-detskogo-ombudsmena--1050088397.html

Барчан рассказала, зачем нужен общественный совет при Аппарате детского омбудсмена

Барчан рассказала, зачем нужен общественный совет при Аппарате детского омбудсмена

При Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создали общественный совет. О том, какие вопросы будет решать совет, и в чем необходимость его... 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T11:57+0300

2024-02-12T11:57+0300

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Барчан рассказала, зачем нужен общественный Совет при аппарате детского омбудсмена Барчан рассказала, зачем нужен общественный Совет при аппарате детского омбудсмена

Целесообразность в создании совета есть, это возможность для Аппарата включить общество в его работу, сказала Барчан в интервью радио."В совет вошли специалисты в разных отраслях с большим профессиональным опытом. Деятельность госаппарата с помощью совета будет предельно прозрачная для всего общества. В основном, это совещательно-консультативный орган, который будет оказывать помощь в содействии организации кризисного центра, а также мы будем помогать в экспертных оценках с нарушением прав детей в разных сферах, давать оценки того, в каких условиях находятся дети в учреждениях", – сказала Барчан.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, детский омбудсмен, дети, общество, аудио