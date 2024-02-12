https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/barchan-rasskazala-zachem-nuzhen-obschestvennyy-sovet-pri-apparate-detskogo-ombudsmena--1050088397.html
Барчан рассказала, зачем нужен общественный совет при Аппарате детского омбудсмена
Барчан рассказала, зачем нужен общественный совет при Аппарате детского омбудсмена
При Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создали общественный совет. О том, какие вопросы будет решать совет, и в чем необходимость его... 12.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-12T11:57+0300
2024-02-12T11:57+0300
2024-02-12T12:01+0300
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Барчан рассказала, зачем нужен общественный Совет при аппарате детского омбудсмена
Барчан рассказала, зачем нужен общественный Совет при аппарате детского омбудсмена
Целесообразность в создании совета есть, это возможность для Аппарата включить общество в его работу, сказала Барчан в интервью радио."В совет вошли специалисты в разных отраслях с большим профессиональным опытом. Деятельность госаппарата с помощью совета будет предельно прозрачная для всего общества. В основном, это совещательно-консультативный орган, который будет оказывать помощь в содействии организации кризисного центра, а также мы будем помогать в экспертных оценках с нарушением прав детей в разных сферах, давать оценки того, в каких условиях находятся дети в учреждениях", – сказала Барчан.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, детский омбудсмен, дети, общество, аудио
подкасты, детский омбудсмен, дети, общество, аудио
Барчан рассказала, зачем нужен общественный совет при Аппарате детского омбудсмена
11:57 12.02.2024 (обновлено: 12:01 12.02.2024)
При Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создали общественный совет. О том, какие вопросы будет решать совет, и в чем необходимость его создания, в эфире радио Sputnik рассказала его председатель, член Московской абхазской диаспоры Инна Барчан.
Целесообразность в создании совета есть, это возможность для Аппарата включить общество в его работу, сказала Барчан в интервью радио.
"В совет вошли специалисты в разных отраслях с большим профессиональным опытом. Деятельность госаппарата с помощью совета будет предельно прозрачная для всего общества. В основном, это совещательно-консультативный орган, который будет оказывать помощь в содействии организации кризисного центра, а также мы будем помогать в экспертных оценках с нарушением прав детей в разных сферах, давать оценки того, в каких условиях находятся дети в учреждениях", – сказала Барчан.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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