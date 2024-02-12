https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/dopolnitelnoe-vremya-kitaeva-o-stanovlenii-khudozhestvennoy-gimnastiki-v-abkhazii-1050079929.html
Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии
Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии
Главный тренер секции художественной гимнастики сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева была гостем программы "Дополнительное время" на... 12.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-12T10:03+0300
2024-02-12T10:03+0300
2024-02-12T10:34+0300
радио
абхазия
спорт
гимнастика
дополнительное время
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/07/1050080025_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e412fe52f3e377fadcde5d224683d9ff.jpg
Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии
Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии
Отделение художественной гимнастики при сухумской спортшколе №1 отпраздновало первый юбилей. Секции по художественной гимнастике не было в Абхазии несколько десятилетий, группы из первых желающих набрали в январе 2023 года. В секции занимаются около 100 спортсменок от 4 до 13 лет под руководством тренера высшей категории, имеющего опыт воспитания спортсменов с нуля, Ирины Китаевой.За год юные гимнастики успели принять участие в шести соревнованиях, три из них прошли в Сочи.Полная версия беседы в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/07/1050080025_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d58f0d2ff1f83892b003a98acbc492c3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, спорт, гимнастика, дополнительное время, аудио
абхазия, спорт, гимнастика, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии
10:03 12.02.2024 (обновлено: 10:34 12.02.2024)
Главный тренер секции художественной гимнастики сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева была гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Отделение художественной гимнастики при сухумской спортшколе №1 отпраздновало первый юбилей. Секции по художественной гимнастике не было в Абхазии несколько десятилетий, группы из первых желающих набрали в январе 2023 года. В секции занимаются около 100 спортсменок от 4 до 13 лет под руководством тренера высшей категории, имеющего опыт воспитания спортсменов с нуля, Ирины Китаевой.
За год юные гимнастики успели принять участие в шести соревнованиях, три из них прошли в Сочи.
Полная версия беседы в аудиофайле
.