https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/dopolnitelnoe-vremya-kitaeva-o-stanovlenii-khudozhestvennoy-gimnastiki-v-abkhazii-1050079929.html

Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии

Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии

Главный тренер секции художественной гимнастики сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева была гостем программы "Дополнительное время" на... 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T10:03+0300

2024-02-12T10:03+0300

2024-02-12T10:34+0300

радио

абхазия

спорт

гимнастика

дополнительное время

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/07/1050080025_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e412fe52f3e377fadcde5d224683d9ff.jpg

Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии Дополнительное время: Китаева о становлении художественной гимнастики в Абхазии

Отделение художественной гимнастики при сухумской спортшколе №1 отпраздновало первый юбилей. Секции по художественной гимнастике не было в Абхазии несколько десятилетий, группы из первых желающих набрали в январе 2023 года. В секции занимаются около 100 спортсменок от 4 до 13 лет под руководством тренера высшей категории, имеющего опыт воспитания спортсменов с нуля, Ирины Китаевой.За год юные гимнастики успели принять участие в шести соревнованиях, три из них прошли в Сочи.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, гимнастика, дополнительное время, аудио