https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/nestandartnaya-istoriya-kak-snimali-film-tolko-ne-paday---1050144500.html
Нестандартная история: как снимали фильм "Только не падай"
Нестандартная история: как снимали фильм "Только не падай"
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная романтической комедии "Только не падай". 12.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-12T20:03+0300
2024-02-12T20:03+0300
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в абхазии
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Режиссер-сценарист фильма Осман Тарба рассказал, что идея снять короткометражку возникла абсолютно спонтанно.Съемки короткометражки "Только не падай" начались в феврале 2021 года, продолжительность картины 25 минут.Премьерный романтической комедии "Только не падай" состоится на культурно-деловой платформе "Гума" 14 февраля в 17:00.
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видео из пресс-центра, пресс-конференции, пресс-центр , видео, мультимедиа, видео
видео из пресс-центра, пресс-конференции, пресс-центр , видео, мультимедиа, видео
Нестандартная история: как снимали фильм "Только не падай"
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная романтической комедии "Только не падай".
Режиссер-сценарист фильма Осман Тарба рассказал, что идея снять короткометражку возникла абсолютно спонтанно.
"Не могу конкретно сказать, что меня подвигло на написание именно такого сценария, но вышло именно так. Глубоко в подробности вдаваться не буду, о чем фильм - там история о молодом человеке, студенте. Он был обычным, но у него была одна такая деталь, которая отличает его от большинства - у него есть Синдром Стендаля, это синдром, от которого человек от сильных эмоций теряет сознания. Вокруг этого строится сюжет", - подчеркнул он.
Съемки короткометражки "Только не падай" начались в феврале 2021 года, продолжительность картины 25 минут.
Премьерный романтической комедии "Только не падай" состоится на культурно-деловой платформе "Гума" 14 февраля в 17:00.