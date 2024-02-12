Нестандартная история: как снимали фильм "Только не падай"

"Не могу конкретно сказать, что меня подвигло на написание именно такого сценария, но вышло именно так. Глубоко в подробности вдаваться не буду, о чем фильм - там история о молодом человеке, студенте. Он был обычным, но у него была одна такая деталь, которая отличает его от большинства - у него есть Синдром Стендаля, это синдром, от которого человек от сильных эмоций теряет сознания. Вокруг этого строится сюжет", - подчеркнул он.