https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/svo-rossiyskie-lantsety-stanovyatsya-umnee-1050144019.html

СВО: российские "Ланцеты" становятся умнее

СВО: российские "Ланцеты" становятся умнее

ВС России активно и эффективно применяют на украинском ТВД барражирующие "Ланцеты" с модернизированной системой наведения и Дроны-камикадзе линейки "Ланцет". 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T18:48+0300

2024-02-12T18:48+0300

2024-02-12T18:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

александр хроленко

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Растущее качество и количество российских разведывательных и ударных дронов, барражирующих боеприпасов с элементами искусственного интеллекта ускоряет достижение целей СВО на Украине, позволяет совершенствовать тактику общевойскового боя ВС РФ, корректировать внешнюю политику США и стратегию НАТО.Российские войска активно и эффективно применяют на украинском ТВД барражирующие "Ланцеты" с модернизированной системой наведения и увеличенным радиусом действия. Дроны-камикадзе линейки "Ланцет" (изделия 51, 52, 53) за короткое время обеспечили поражение (уничтожение) более 1000 важных целей. Высочайшая эффективность позволяет считать "Ланцет" высокотехнологичным инструментом геополитического уровня.Неслучайно российский министр обороны Сергей Шойгу в субботу, 10 февраля лично ознакомился с производством "Ланцетов" на заводе "Аэроскан" (предприятие группы компаний ZALA). Руководителю военного ведомства показали производственные линии, новейшие образцы разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов. При этом главный конструктор ZALA Александр Захаров рассказал Сергею Шойгу о 50-кратном увеличении объема выпуска высокоточных средств поражения с начала СВО. Специалисты предприятия продолжают совершенствовать "Ланцеты" – с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, на основе алгоритмов анализа информации в режиме реального времени, с использованием новых достижений в области передачи данных и передовых навигационных систем. Недавно появилась модификация дрона-камикадзе с тепловизором – для применения в ночное время. Новые конструкторские решения позволяют эффективнее уничтожать боевую технику и инфраструктуру противника, даже в условиях противодействия средств РЭБ.Искусственный интеллект помогает "Ланцетам" наносить точные удары. Украинскую армию и НАТО особо тревожит появление российских дронов с "машинным зрением", которые "обходят" системы радиоэлектронной борьбы ВСУ, и точно поражают защищенные цели. Такие удары противник получил, к примеру, на Херсонском направлении, где украинский катер с десантом был уничтожен российским дроном-камикадзе, несмотря на "купол РЭБ". Между тем, в России создана нейросеть для БПЛА всех типов, которая позволяет машинам самостоятельно определять и уничтожать западную военную технику. Высокотехнологичная "беспилотная революция" в зоне СВО продолжается.Секира с ИИНа украинском ТВД российские "Ланцеты" ежедневно доказывают превосходство в противостоянии с современными системами разведки, РЭБ и ПВО стран НАТО. Растущее количество дронов обеспечивает качественный скачок тактики и боевого могущества войск РФ. Основные цели дронов-камикадзе – артиллерийские орудия, бронетехника, комплексы ПВО и РЛС противника. Результаты впечатляют: две трети переданных ВСУ натовских 155-мм гаубиц М777 и 15 процентов танков (включая Leopard 2A6) повреждены или уничтожены российскими "Ланцетами". Опубликованные данные объективного контроля 1066 ударов "Ланцета" по объектам ВСУ свидетельствуют о поражении 84 процентов целей.За время СВО высокоточными "Ланцетами" с элементами искусственного интеллекта уничтожено около 500 единиц боевой техники ВСУ общей стоимостью более 1 млрд долларов. Включая германские танки Leopard, американские БМП Bradley и САУ М109 Paladin, словацкие САУ Zuzana, польские САУ Krab, шведские БМП CV90/40, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, Avenger.В ходе боевого применения оператор просто указывает район поиска. После запуска дрон самостоятельно находит бронетехнику, ствольную артиллерию, средства ПВО противника, игнорируя незначительные цели. Рой беспилотников автономно распределяет объекты для атаки. "Ланцет" несет кумулятивную, термобарическую или фугасно-осколочную боевую часть. Встроенная камера позволяет нанести удар с хирургической точностью. Результат поражения фиксирует дрон-разведчик Zala-421, который обычно первым пересекает линию фронта, уточняет координаты цели.В составе комплекса имеется модуль разведки, навигации и связи для определения координат по разным источникам, этим "Ланцет" превосходит иностранные аналоги со спутниковой навигацией. Запуск российского "Ланцета" стоимостью около 50 тыс. долларов значительно дешевле объекта поражения (американская буксируемая гаубица M777 стоит 4 млн долларов).Российский ОПК располагает развитой научной и производственной базой для разработки, массового выпуска, обновления всей линейки дронов – камикадзе, разведывательных и ударных. Утвержденная Правительством РФ в июне 2023-го Стратегия развития беспилотной авиации определяет перспективу ежегодного производства дронов – до 200 тысяч единиц к 2035-му. Массовое производство и активное боевое применение ударных дронов – залог победы в современных вооруженных конфликтах высокой интенсивности.Россия становится признанным мировым лидером в областях разработки, производства и боевого применения дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. Разумеется, это не самоцель, а средство достижения целей СВО, инструмент принуждения США и НАТО к миру, в котором отмирает "гегемония" Запада, и формируется международная система равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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александр хроленко