https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/vs-rossii-otrazili-13-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1050138348.html
ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России продолжают проведение специальной военной операции. 12.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-12T15:47+0300
2024-02-12T15:47+0300
2024-02-12T15:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. На Донецком направлении подразделения ВС России отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны России.Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12229 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 14964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, спецоперация
ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik.
На Донецком направлении подразделения ВС России отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ в ДНР и ЛНР, сообщило
Минобороны России.
Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12229 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 14964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.