https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/vs-rossii-otrazili-13-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1050138348.html

ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России продолжают проведение специальной военной операции. 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T15:47+0300

2024-02-12T15:47+0300

2024-02-12T15:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

спецоперация

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. На Донецком направлении подразделения ВС России отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны России.Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12229 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 14964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.

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россия, спецоперация