https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/vzaimnyy-interes-khintba-o-vzaimodeystvii-abkhazii-i-rossii-v-sfere-teatralnogo-iskusstva--1050094773.html

Взаимный интерес: Хинтба о взаимодействии Абхазии и России в сфере театрального искусства

Взаимный интерес: Хинтба о взаимодействии Абхазии и России в сфере театрального искусства

У Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера вновь запланированы гастроли. В апреле этого года театр повезет в Москву несколько спектаклей... 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T17:27+0300

2024-02-12T17:27+0300

2024-02-12T17:27+0300

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Взаимный интерес: Хинтба о взаимодействии Абхазии и России в сфере театрального искусства Взаимный интерес: Хинтба о взаимодействии Абхазии и России в сфере театрального искусства

У Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера вновь запланированы гастроли. В апреле этого года театр повезет в Москву несколько спектаклей. Большие Московские гастроли – уже традиционное звено сотрудничества в театральной сфере между Абхазией и Россией. Насколько важны творческие обмены для развития искусства двух стран, какие еще гастроли предстоят РУСДРАМу и когда к нам вновь приедут российские театры, рассказал в программе "Взаимный интерес" в эфире радио Sputnik Абхазия генеральный директор Государственного Русского театра драмы Ираклий Хинтба.С 6 по 9 апреля в Москве РУСДРАМ покажет шесть спектаклей: "В лучах" А. Палыги, "Последний из ушедших" Б. Шинкуба, "Красавец мужчина" А. Островского, "Метод" Ж. Галсерана, "Роман с кокаином" М. Агеева и "Софичка" Ф. Искандера, показ приурочен к юбилею писателя.Спектакли будут идти на сценах Театрального центра "На Страстном" и Московского театра "Et Cetera"."Мы открыли продажи билетов за два месяца и объявили об этом пока только в соцсетях. И тут же пошел поток продаж. Десятки билетов на каждый спектакль сразу проданы, и самое главное – комментарии: "Ой, как повезло москвичам! Приезжайте к нам в Новокузнецк. Мы вас ждем. Не можем забыть ваши гастроли", "Приезжайте к нам в Тамбов. Три года вспоминаем ваши "Кьоджинские перепалки". Не можем забыть", "Приезжайте к нам в Иркутск", "Приезжайте к нам в Санкт-Петербург", "Приезжайте к нам в Смоленск". Просто посыпались комментарии зрителей, которые уже стали нашими поклонниками. Они живут в разных городах России, но неизменно приходят в театр, когда приезжают в Абхазию на отдых, и ждут нас в своих городах. Нас это очень радует. Наша деятельность направлена на укрепление культурных и человеческих связей с РФ", – сказал Хинтба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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