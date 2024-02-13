https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/belyaeva-rasskazala-o-situatsii-s-infektsionnymi-zabolevaniyami-v-abkhazii--1050146681.html
Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии
Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии
Какова в Абхазии ситуация с сезонным гриппом, коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, в интервью радио Sputnik рассказала глава СЭС республики... 13.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-13T12:04+0300
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Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии
Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии
Несмотря на высокие зимние температуры, в Абхазии сохраняется низкий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, отметила главный врач республиканской СЭС."Как правило, болеют маленькие дети, которые еще не знакомы с правилами личной гигиены и в любой сезон могут получить кишечную инфекцию", - сказала Алла Беляева. Сейчас в Абхазии больше всего заболеваний гриппом типа А."За прошедшую неделю в лабораторию представлено 89 образцов, из них 43 - грипп А. Все по сезону", - сообщила Беляева. 18 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Абхазии за неделю. Как отметила глава СЭС, сейчас COVID-19 протекает значительно легче, чем раньше. Из-за этого люди часто не обращаются за медпомощью, а болезнь протекает как ОРЗ.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, инфекции, здоровье, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, аудио
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Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии
12:04 13.02.2024 (обновлено: 12:05 13.02.2024)
Какова в Абхазии ситуация с сезонным гриппом, коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, в интервью радио Sputnik рассказала глава СЭС республики Алла Беляева.
Несмотря на высокие зимние температуры, в Абхазии сохраняется низкий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, отметила главный врач республиканской СЭС.
"Как правило, болеют маленькие дети, которые еще не знакомы с правилами личной гигиены и в любой сезон могут получить кишечную инфекцию", - сказала Алла Беляева.
Сейчас в Абхазии больше всего заболеваний гриппом типа А.
"За прошедшую неделю в лабораторию представлено 89 образцов, из них 43 - грипп А. Все по сезону", - сообщила Беляева.
18 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Абхазии за неделю. Как отметила глава СЭС, сейчас COVID-19 протекает значительно легче, чем раньше. Из-за этого люди часто не обращаются за медпомощью, а болезнь протекает как ОРЗ.
Подробности слушайте в подкасте
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