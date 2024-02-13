https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/belyaeva-rasskazala-o-situatsii-s-infektsionnymi-zabolevaniyami-v-abkhazii--1050146681.html

Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии

Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии

Какова в Абхазии ситуация с сезонным гриппом, коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, в интервью радио Sputnik рассказала глава СЭС республики... 13.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-13T12:04+0300

2024-02-13T12:04+0300

2024-02-13T12:05+0300

радио

подкасты

абхазия

инфекции

здоровье

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0d/1050146517_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_c7903779285da205d1380d4f51d743d3.jpg

Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии Беляева рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в Абхазии

Несмотря на высокие зимние температуры, в Абхазии сохраняется низкий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, отметила главный врач республиканской СЭС."Как правило, болеют маленькие дети, которые еще не знакомы с правилами личной гигиены и в любой сезон могут получить кишечную инфекцию", - сказала Алла Беляева. Сейчас в Абхазии больше всего заболеваний гриппом типа А."За прошедшую неделю в лабораторию представлено 89 образцов, из них 43 - грипп А. Все по сезону", - сообщила Беляева. 18 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Абхазии за неделю. Как отметила глава СЭС, сейчас COVID-19 протекает значительно легче, чем раньше. Из-за этого люди часто не обращаются за медпомощью, а болезнь протекает как ОРЗ.Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, инфекции, здоровье, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, аудио