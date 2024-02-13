https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/gunba-o-znachenii-radio-segodnya-stanovitsya-populyarnee--1050154660.html

Гунба о значении радио сегодня: становится популярнее

Гунба о значении радио сегодня: становится популярнее

Директор Абхазского радио Адгур Гунба рассказал о роли радио в эпоху интернета и глобальной цифровизации. 13.02.2024, Sputnik Абхазия

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Гунба о значении радио сегодня: становится популярнее Гунба о значении радио сегодня: становится популярнее

13 февраля отмечается Всемирный день радио, на протяжении многих лет радио было одной из самых продвинутых форм связи. Но каково будущее радио в эпоху интенсивного развития технологий? Ответ на этот вопрос искали с директором Абхазского радио Адгуром Гунба. "Радио не теряет популярность, а, наоборот, становится популярнее в обществе, потому что сегодня другой мир, другое мировоззрение. У Абхазского радио были и падения, и взлеты, история большая. Национальному радио уже 92 года", - сказал Гунба. Он отметил, что сегодня многие начинающие журналисты хотят начинать профессию именно с работы на радио. "К нам обращаются. Многие, конечно, хотят попасть на телевидение, работать ведущими. Но сейчас такая возможность есть и на радио. И такие технические возможности создаются. И у вас есть такая возможность ( в Sputnik - ред). Подкаст имеет специфику - там нет воды. И человек получает то, что ему нужно вкратце. Это современный метод для расширения аудитории радио), - отметил Адгур Гунба. Слушайте подкаст.

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