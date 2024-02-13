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Взаимный интерес: Айба о сотрудничестве ученых Абхазии и России в сельском хозяйстве
Взаимный интерес: Айба о сотрудничестве ученых Абхазии и России в сельском хозяйстве
Доктор сельскохозяйственных наук, академик АНА, иностранный член РАН сельскохозяйственных наук Лесик Айба в эфире радио Sputnik рассказал, как взаимодействуют... 13.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-13T10:15+0300
2024-02-13T10:15+0300
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Взаимный интерес: Айба о совместной работе абхазских и российских ученых
Взаимный интерес: Айба о совместной работе абхазских и российских ученых
В этом году Институт сельского хозяйства отпразднует сразу два юбилея – 130 лет со дня создания опытной станции и 30 лет НИИ сельского хозяйства. Как рассказал Айба, после Отечественной войны народа Абхазии был утрачен весь потенциал института, но сегодня ученым удалось полностью восстановить науку. В НИИ трудятся более 100 сотрудников, из которых 85 процентов молодые ученые. Аспиранты проходят бесплатное обучение в России. Все подробности в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, академия наук абхазии, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, академия наук абхазии, аудио
Взаимный интерес: Айба о сотрудничестве ученых Абхазии и России в сельском хозяйстве
Доктор сельскохозяйственных наук, академик АНА, иностранный член РАН сельскохозяйственных наук Лесик Айба в эфире радио Sputnik рассказал, как взаимодействуют ученые Института сельского хозяйства Абхазии с российскими коллегами.
В этом году Институт сельского хозяйства отпразднует сразу два юбилея – 130 лет со дня создания опытной станции и 30 лет НИИ сельского хозяйства.
Как рассказал Айба, после Отечественной войны народа Абхазии был утрачен весь потенциал института, но сегодня ученым удалось полностью восстановить науку. В НИИ трудятся более 100 сотрудников, из которых 85 процентов молодые ученые. Аспиранты проходят бесплатное обучение в России.
Все подробности в аудиофайле
.