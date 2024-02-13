https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/vzaimnyy-interes-ayba-o-sotrudnichestve-uchenykh-abkhazii-i-rossii-v-selskom-khozyaystve-1050111629.html

Взаимный интерес: Айба о сотрудничестве ученых Абхазии и России в сельском хозяйстве

Взаимный интерес: Айба о сотрудничестве ученых Абхазии и России в сельском хозяйстве

Доктор сельскохозяйственных наук, академик АНА, иностранный член РАН сельскохозяйственных наук Лесик Айба в эфире радио Sputnik рассказал, как взаимодействуют... 13.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-13T10:15+0300

2024-02-13T10:15+0300

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Взаимный интерес: Айба о совместной работе абхазских и российских ученых Взаимный интерес: Айба о совместной работе абхазских и российских ученых

В этом году Институт сельского хозяйства отпразднует сразу два юбилея – 130 лет со дня создания опытной станции и 30 лет НИИ сельского хозяйства. Как рассказал Айба, после Отечественной войны народа Абхазии был утрачен весь потенциал института, но сегодня ученым удалось полностью восстановить науку. В НИИ трудятся более 100 сотрудников, из которых 85 процентов молодые ученые. Аспиранты проходят бесплатное обучение в России. Все подробности в аудиофайле.

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