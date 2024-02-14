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Агроном об обрезке деревьев и подготовке почвы к посеву в Абхазии: сейчас самое время

Агроном об обрезке деревьев и подготовке почвы к посеву в Абхазии: сейчас самое время

Как правильно готовиться к посевному сезону в Абхазии, когда надо делать обрезку деревьев, каким образом потепления в феврале могут повлиять на растения, в... 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T18:19+0300

2024-02-14T18:19+0300

2024-02-14T18:19+0300

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Агроном об обрезке деревьев и подготовке почвы к посеву в Абхазии: сейчас самое время Агроном об обрезке деревьев и подготовке почвы к посеву в Абхазии: сейчас самое время

По мнению агронома, потепление погоды в феврале не сильно повлияет на растения, так как это не необычное явление для Абхазии."Сокодвижения пока нет, так что самый раз заниматься сельхозработами, особенно обрезкой деревьев. В феврале самое время подготовить почву к посеву овощных культур, сделать первую перекопку, удалить остатки растений и сделать обрезку деревьев. В начале марта, как правило, те, кто занимается выращиванием раннего картофеля, уже осуществляют посадку. А 15-20 мая они уже получат первый урожай. А если выращивать под пленкой, то уже можно сажать. Дальше пойдет теплая погода. Надо открывать периодически пленку, заниматься прополкой, окучиванием и в начале мая получат урожай картофеля", - сказал Григорян.Агроном рассказал также, вредят ли цитрусовым деревьям плоды, которые остаются не собранными, почему необходимо убирать опавшие листья и обрезанные ветки из сада, как правильно ухаживать за растениями.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, сельское хозяйство, обрезка, саженцы, растения, сад, подкасты, аудио