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Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в БРИКС
Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в БРИКС
В МИД России прошла встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителем президента РФ в группе БРИКС, замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T20:30+0300
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в группе БРИКС Сергеем Рябковым. Министр отметил, что БРИКС сегодня - это символ глобального большинства, частью которого является и Абхазия. Председательство России в БРИКС продлится до конца года. За это время в разных российских регионах планируется провести более 200 мероприятий, в том числе саммит глав государств-членов в Казани.
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мид рф, мид абхазии, абхазия, россия, в мире, политика, инал ардзинба, брикс
Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в БРИКС
20:30 14.02.2024 (обновлено: 09:57 15.02.2024)
В МИД России прошла встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителем президента РФ в группе БРИКС, замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в группе БРИКС Сергеем Рябковым.
Министр отметил, что БРИКС сегодня - это символ глобального большинства, частью которого является и Абхазия.
"Наш народ, наша страна стремится к тому, чтобы была справедливость в международных отношениях, с этим мы связываем и расширение международного признания", - сказал он.
Председательство России в БРИКС продлится до конца года. За это время в разных российских регионах планируется провести более 200 мероприятий, в том числе саммит глав государств-членов в Казани.