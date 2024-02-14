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Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в БРИКС

Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в БРИКС

В МИД России прошла встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителем президента РФ в группе БРИКС, замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. 14.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента России в группе БРИКС Сергеем Рябковым. Министр отметил, что БРИКС сегодня - это символ глобального большинства, частью которого является и Абхазия. Председательство России в БРИКС продлится до конца года. За это время в разных российских регионах планируется провести более 200 мероприятий, в том числе саммит глав государств-членов в Казани.

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