https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/bolee-34217-tonny-rybnoy-muki-eksportirovali-iz-abkhazii-1050165183.html
Более 3421,7 тонны рыбной муки экспортировали из Абхазии
Более 3421,7 тонны рыбной муки экспортировали из Абхазии
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. С начала 2024 года из Абхазии вывезли более 3421,7 тонны рыбной муки и более 877,4 тонны рыбьего жира, сообщает пресс-служба ГТК... 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T16:00+0300
2024-02-14T16:00+0300
2024-02-15T09:33+0300
в абхазии
рыбный промысел в абхазии
абхазия
россия
экспорт
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102649/33/1026493394_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_14500b556ea2147bb4164809e552b1fb.jpg
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. С начала 2024 года из Абхазии вывезли более 3421,7 тонны рыбной муки и более 877,4 тонны рыбьего жира, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Отмечается, объем экспорта гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году было вывезено 259,7 килограммов рыбной муки и 97,5 рыбьего жира. В прошлом году путина сорвалась, но в этом сезоне промысел идет очень активно. Лов рыбы продлится до 31 марта.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102649/33/1026493394_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_d55397093636f693b5caaf38c13523c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рыбный промысел в абхазии, абхазия, россия, экспорт, экономика
рыбный промысел в абхазии, абхазия, россия, экспорт, экономика
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. С начала 2024 года из Абхазии вывезли более 3421,7 тонны рыбной муки и более 877,4 тонны рыбьего жира, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.
Отмечается, объем экспорта гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году было вывезено 259,7 килограммов рыбной муки и 97,5 рыбьего жира.
В прошлом году путина сорвалась, но в этом сезоне промысел идет очень активно. Лов рыбы продлится до 31 марта.