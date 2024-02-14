https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/bolee-34217-tonny-rybnoy-muki-eksportirovali-iz-abkhazii-1050165183.html

Более 3421,7 тонны рыбной муки экспортировали из Абхазии

Более 3421,7 тонны рыбной муки экспортировали из Абхазии

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. С начала 2024 года из Абхазии вывезли более 3421,7 тонны рыбной муки и более 877,4 тонны рыбьего жира, сообщает пресс-служба ГТК... 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T16:00+0300

2024-02-14T16:00+0300

2024-02-15T09:33+0300

в абхазии

рыбный промысел в абхазии

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. С начала 2024 года из Абхазии вывезли более 3421,7 тонны рыбной муки и более 877,4 тонны рыбьего жира, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Отмечается, объем экспорта гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году было вывезено 259,7 килограммов рыбной муки и 97,5 рыбьего жира. В прошлом году путина сорвалась, но в этом сезоне промысел идет очень активно. Лов рыбы продлится до 31 марта.

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рыбный промысел в абхазии, абхазия, россия, экспорт, экономика