https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/grazhdanin-azerbaydzhana-prigovoren-k-15-godam-lisheniya-svobody----1050165596.html

Гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы

Гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Логмана Алиева к 15 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в... 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T21:00+0300

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2024-02-15T09:54+0300

в абхазии

мвд абхазии

сухумский городской суд

абхазия

наркотики

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Логмана Алиева к 15 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере.Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 223 УК Республики Абхазия.Предварительным следствием установлено, что Алиев вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью сбыта наркотического вещества "метадон" на территории Абхазии путем скрытного размещения наркотических средств в потайных местах.Общая масса метадона составляет 196,486 грамм.

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