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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/grazhdanin-azerbaydzhana-prigovoren-k-15-godam-lisheniya-svobody----1050165596.html
Гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы
Гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Логмана Алиева к 15 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в... 14.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Логмана Алиева к 15 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере.Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 223 УК Республики Абхазия.Предварительным следствием установлено, что Алиев вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью сбыта наркотического вещества "метадон" на территории Абхазии путем скрытного размещения наркотических средств в потайных местах.Общая масса метадона составляет 196,486 грамм.
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мвд абхазии, сухумский городской суд, абхазия, наркотики
мвд абхазии, сухумский городской суд, абхазия, наркотики

Гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы

21:00 14.02.2024 (обновлено: 09:54 15.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский городской суд
Сухумский городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Логмана Алиева к 15 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Кроме того, он должен будет заплатить 800 тысяч рублей штрафа.
Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 223 УК Республики Абхазия.
Предварительным следствием установлено, что Алиев вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью сбыта наркотического вещества "метадон" на территории Абхазии путем скрытного размещения наркотических средств в потайных местах.
Общая масса метадона составляет 196,486 грамм.
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