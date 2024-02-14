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https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/kak-v-skazke-zimnyaya-ritsa-v-obektive-sputnik-1050138086.html
Как в сказке: зимняя Рица в объективе Sputnik
Как в сказке: зимняя Рица в объективе Sputnik
Рицинский национальный парк - один из самых популярных туристических маршрутов в Абхазии. Одно из красивейших мест часто называют "Жемчужиной Абхазии". 14.02.2024, Sputnik Абхазия
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Зимой это место не менее очаровательно и привлекательно для местных и гостей республики. Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Он занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.
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фото , мультимедиа, абхазия, озеро рица, фото
фото , мультимедиа, абхазия, озеро рица, фото

Как в сказке: зимняя Рица в объективе Sputnik

09:23 14.02.2024 (обновлено: 10:23 14.02.2024)
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Рицинский национальный парк - один из самых популярных туристических маршрутов в Абхазии. Одно из красивейших мест часто называют "Жемчужиной Абхазии".
Зимой это место не менее очаровательно и привлекательно для местных и гостей республики. Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности.
Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Он занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.
Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.
Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рицинский реликтовый национальный парк остается одним из самых популярных туристических маршрутов даже зимой.

Рицинский реликтовый национальный парк остается одним из самых популярных туристических маршрутов даже зимой. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рицинский реликтовый национальный парк остается одним из самых популярных туристических маршрутов даже зимой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Заснеженные пейзажи привлекают жителей и гостей Абхазии.

Заснеженные пейзажи привлекают жителей и гостей Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заснеженные пейзажи привлекают жителей и гостей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть, как выглядит озеро Рица зимой.

Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть, как выглядит озеро Рица зимой. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть, как выглядит озеро Рица зимой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег, покрывающий горы, добавляет природе особого шарма.

Снег, покрывающий горы, добавляет природе особого шарма. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег, покрывающий горы, добавляет природе особого шарма.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь жители и гости Абхазии попадают в настоящую зимнюю сказку.

Здесь жители и гости Абхазии попадают в настоящую зимнюю сказку. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь жители и гости Абхазии попадают в настоящую зимнюю сказку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все туристы обязательно делают фото на память на фоне заснеженной Рицы.

Все туристы обязательно делают фото на память на фоне заснеженной Рицы. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все туристы обязательно делают фото на память на фоне заснеженной Рицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Покрытая тонкой коркой льда Рица зимой особенно очаровательна.

Покрытая тонкой коркой льда Рица зимой особенно очаровательна. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Покрытая тонкой коркой льда Рица зимой особенно очаровательна.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году высота снежного покрова в Рицинском реликтовом национальном парке достигала трех метров.

В этом году высота снежного покрова в Рицинском реликтовом национальном парке достигала трех метров. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году высота снежного покрова в Рицинском реликтовом национальном парке достигала трех метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за опасности схода лавин парк закрывали не раз.

Из-за опасности схода лавин парк закрывали не раз. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за опасности схода лавин парк закрывали не раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас парк открыт для посещения.

Сейчас парк открыт для посещения. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас парк открыт для посещения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но попасть сюда могут только те, чьи автомобили оснащены по сезону.

Но попасть сюда могут только те, чьи автомобили оснащены по сезону. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но попасть сюда могут только те, чьи автомобили оснащены по сезону.

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