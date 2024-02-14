https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/kak-v-skazke-zimnyaya-ritsa-v-obektive-sputnik-1050138086.html

Как в сказке: зимняя Рица в объективе Sputnik

Как в сказке: зимняя Рица в объективе Sputnik

Рицинский национальный парк - один из самых популярных туристических маршрутов в Абхазии. Одно из красивейших мест часто называют "Жемчужиной Абхазии". 14.02.2024, Sputnik Абхазия

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Зимой это место не менее очаровательно и привлекательно для местных и гостей республики. Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Он занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.

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озеро рица

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