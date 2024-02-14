Как в сказке: зимняя Рица в объективе Sputnik

Зимой это место не менее очаровательно и привлекательно для местных и гостей республики. Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Он занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.
Рицинский национальный парк - один из самых популярных туристических маршрутов в Абхазии. Одно из красивейших мест часто называют "Жемчужиной Абхазии".
Зимой это место не менее очаровательно и привлекательно для местных и гостей республики. Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности.
Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Он занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.
Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.
Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.