https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/lavrov-rossiya-gotova-k-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-1050165076.html

Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине

Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят... 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T14:00+0300

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2024-02-15T09:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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политика

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, вариантов договориться пока не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", - добавил Лавров.

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россия, сергей лавров, мид рф, украина, политика