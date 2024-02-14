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Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине
Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят... 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T14:00+0300
2024-02-14T14:00+0300
2024-02-15T09:29+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, вариантов договориться пока не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", - добавил Лавров.
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россия, сергей лавров, мид рф, украина, политика
россия, сергей лавров, мид рф, украина, политика
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, вариантов договориться пока не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации", - сказал Лавров, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", - добавил Лавров.