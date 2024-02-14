https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/politolog-vakarov-selidovo--eto-udar-po-syrskomu-politicheski--po-zelenskomu-1050160515.html

Политолог Вакаров: Селидово – это удар по Сырскому, политически – по Зеленскому

Политолог Вакаров: Селидово – это удар по Сырскому, политически – по Зеленскому

Удар российских войск по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово будет иметь серьезные последствия, сказал в эфире радио Sputnik политолог Василь Вакаров. 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T16:50+0300

2024-02-14T16:50+0300

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Политолог Вакаров: Селидово – это удар по Сырскому, политически – по Зеленскому Политолог Вакаров: Селидово – это удар по Сырскому, политически – по Зеленскому

Нанеся удар по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово, российские войска подготовили взятие Авдеевки, уверен политолог Василь Вакаров.По данным с Украины, новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать информацию о потерях при ударе по Селидово, где в тренировочном лагере могли находиться полторы тысячи военных, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", – написала Симоньян в Telegram-канале.Вакаров рассказал о значении лагеря в Селидово для украинской армии."Городишко Селидово находится в Покровском районе ДНР – это недалеко, буквально в нескольких десятках километров от Авдеевки. Сырский как новый главком распорядился любыми средствами защитить Авдеевку... Сырский действует по указанию Зеленского, а Зеленский сказал город (Авдеевку) защитить, а если не защитишь – голова с плеч. По указанию Зеленского Сырский распорядился подвезти три или четыре батальона, это порядка тысячи пятисот – тысячи шестисот человек было переброшено на полигон в Селидово... Российской разведкой была отработана информация и были нанесены несколько ударов... Цифры (потерь ВСУ), конечно, страшные", – отметил Василь Вакаров в эфире радио Sputnik.По его словам, эти события нанесут мощный удар по авторитету нового главкома ВСУ, а с политической точки зрения это удар по Зеленскому."Это удар по Сырскому. Потому что украинские вооруженные силы, которые находятся в Авдеевке, ждут помощи. Представьте себе их состояние, когда они узнают, что помощи не будет. Значит, нужно выходить из города... Если это так произойдет, то политически – это удар по Зеленскому, потому что Авдеевка падет", – добавил политолог.

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