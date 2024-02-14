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Пожарные потушили возгорания сухостоя в Очамчырском районе
Пожарные потушили возгорания сухостоя в Очамчырском районе
Сухостой загорелся в четырех селах района - Члоу, Гуаде, Мыку и Араду, вечером, 13 февраля. Но пожары случались и ранее, за эту неделю общая площадь возгорания... 14.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Пожарно-спасательная часть Очамчырского района потушила возгорания сухостоя в нескольких селах района. Об этом Sputnik рассказал начальник ПСЧ Мурман Пачулия. "Вчера ночью все потушили. Последний выезд был в 03:40, наши ребята работали весь день и практически всю ночь. Но сегодня тоже теплая погода, видимо, и сегодня подожгут", - отметил он. Пожары возникают из-за того, что люди готовятся к весенне-полевым работам, и для этого расчищают территории при помощи поджога сухой травы. Но огонь становится неконтролируемым и начинает распространяться. Не исключены и намеренные действия неизвестных людей, добавил Пачулия.
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абхазия, пожар, мчс абхазии
Пожарные потушили возгорания сухостоя в Очамчырском районе
Сухостой загорелся в четырех селах района - Члоу, Гуаде, Мыку и Араду, вечером, 13 февраля. Но пожары случались и ранее, за эту неделю общая площадь возгорания составила около 40 гектаров.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Пожарно-спасательная часть Очамчырского района потушила возгорания сухостоя в нескольких селах района. Об этом Sputnik рассказал начальник ПСЧ Мурман Пачулия.
"Вчера ночью все потушили. Последний выезд был в 03:40, наши ребята работали весь день и практически всю ночь. Но сегодня тоже теплая погода, видимо, и сегодня подожгут", - отметил он.
Пожары возникают из-за того, что люди готовятся к весенне-полевым работам, и для этого расчищают территории при помощи поджога сухой травы. Но огонь становится неконтролируемым и начинает распространяться. Не исключены и намеренные действия неизвестных людей, добавил Пачулия.