https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/turbaza-gergiya-i-solomko-o-perspektivakh-agrarnogo-i-gastronomicheskogo-turizma-v-abkhazii--1050153531.html

Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии

Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии

Председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко и предприниматель Адгур Гергия рассказали, как развивается гастрономический и агротуризм в... 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T11:02+0300

2024-02-14T11:02+0300

2024-02-14T11:02+0300

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Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии

Адгур Гергия в своем селе занимается восстановлением чайных плантаций. Эта деятельность привлекает не только туристов, но и приходится по душе местным жителям. Как отметил глава Ассоциации сельхозпроизводителей Денис Соломко, в советский период под грузинским чаем продавали именно абхазский чай и это было брендом республики. "Гастротуризм, экотуризм - это в большей степени про сельское хозяйство. Чтобы развивать агротуризм, нужно развивать сельхозотрасль", - считает Соломко. Слушайте подкаст.

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