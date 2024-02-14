https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/turbaza-gergiya-i-solomko-o-perspektivakh-agrarnogo-i-gastronomicheskogo-turizma-v-abkhazii--1050153531.html
Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии
Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии
Председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко и предприниматель Адгур Гергия рассказали, как развивается гастрономический и агротуризм в... 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T11:02+0300
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Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии
Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии
Адгур Гергия в своем селе занимается восстановлением чайных плантаций. Эта деятельность привлекает не только туристов, но и приходится по душе местным жителям. Как отметил глава Ассоциации сельхозпроизводителей Денис Соломко, в советский период под грузинским чаем продавали именно абхазский чай и это было брендом республики. "Гастротуризм, экотуризм - это в большей степени про сельское хозяйство. Чтобы развивать агротуризм, нужно развивать сельхозотрасль", - считает Соломко. Слушайте подкаст.
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Турбаза: Гергия и Соломко о перспективах аграрного и гастрономического туризма в Абхазии
Председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко и предприниматель Адгур Гергия рассказали, как развивается гастрономический и агротуризм в Абхазии.
Адгур Гергия в своем селе занимается восстановлением чайных плантаций. Эта деятельность привлекает не только туристов, но и приходится по душе местным жителям.
Как отметил глава Ассоциации сельхозпроизводителей Денис Соломко, в советский период под грузинским чаем продавали именно абхазский чай и это было брендом республики.
"Гастротуризм, экотуризм - это в большей степени про сельское хозяйство. Чтобы развивать агротуризм, нужно развивать сельхозотрасль", - считает Соломко.