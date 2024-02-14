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Видеомост "Партнерство без границ": трансляция завершена
Видеомост "Партнерство без границ": трансляция завершена
В пресс-центре Sputnik Абхазия проходит видеомост "Партнерство без границ": Москва – Минск – Сухум – Цхинвал. 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T11:26+0300
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2024-02-14T12:37+0300
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С идеей проведения видеомоста выступил "Союз женщин России". На нем обсудят возможности сотрудничества между странами в культурной и гуманитарной сферах, вызовы, с которыми сталкиваются современные женщины и способы им противостоять. Абхазию на видеомосте представляют первый замминистра просвещения Ада Кварчелия и секретарь Общественной палаты Гули Кичба.
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Видеомост "Партнерство без границ": трансляция завершена
11:26 14.02.2024 (обновлено: 12:37 14.02.2024)
В пресс-центре Sputnik Абхазия проходит видеомост "Партнерство без границ": Москва – Минск – Сухум – Цхинвал.
С идеей проведения видеомоста выступил "Союз женщин России".
На нем обсудят возможности сотрудничества между странами в культурной и гуманитарной сферах, вызовы, с которыми сталкиваются современные женщины и способы им противостоять.
Абхазию на видеомосте представляют первый замминистра просвещения Ада Кварчелия и секретарь Общественной палаты Гули Кичба.