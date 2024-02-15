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Генпрокуратура отчиталась о работе за прошлый год
Генпрокуратура отчиталась о работе за прошлый год
Расширенная коллегия Генеральной прокуратуры с участием президента Аслана Бжания, состоялась в четверг 15 февраля. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T17:45+0300
2024-02-15T17:45+0300
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С основным докладом о работе, проделанной в 2023 году перед собравшимися выступил Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба. Он в частности сообщил, что в 2023 году правоохранительные органы зарегистрировали 665 преступлений, это на 130 меньше, чем в 2022 году.Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 10 единиц по сравнению с 2022 годом и составило 225 случаев. Это – 33,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. В 2023 году зарегистрировано 17 убийств, раскрыто 15. В 2022 году было зарегистрировано 18 убийств и все раскрыты.После отчета глава государства отметил важность работы правоохранительных органов в жизни республики. Аслан Бжания подчеркнул, что процесс хищения средств госбюджета в Абхазии до конца не остановлен. Эту задачу необходимо решить, для этого в стране есть все необходимые институты, заявил президент.
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Генпрокуратура отчиталась о работе за прошлый год
17:45 15.02.2024 (обновлено: 15:45 16.02.2024)
Расширенная коллегия Генеральной прокуратуры с участием президента Аслана Бжания, состоялась в четверг 15 февраля.
С основным докладом о работе, проделанной в 2023 году перед собравшимися выступил Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба. Он в частности сообщил, что в 2023 году правоохранительные органы зарегистрировали 665 преступлений, это на 130 меньше, чем в 2022 году.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 10 единиц по сравнению с 2022 годом и составило 225 случаев. Это – 33,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. В 2023 году зарегистрировано 17 убийств, раскрыто 15. В 2022 году было зарегистрировано 18 убийств и все раскрыты.
После отчета глава государства отметил важность работы правоохранительных органов в жизни республики. Аслан Бжания подчеркнул, что процесс хищения средств госбюджета в Абхазии до конца не остановлен. Эту задачу необходимо решить, для этого в стране есть все необходимые институты, заявил президент.