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Названы причины природных пожаров в Абхазии
Названы причины природных пожаров в Абхазии
Первые очаги природных пожаров зафиксировали в селах Мыку и Лашкиндар. Горело около 50 га сухостоя. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T19:30+0300
2024-02-15T19:30+0300
2024-02-15T19:50+0300
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пожар
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Человеческий фактор – основная причина природных пожаров в Абхазии, заявили в МЧС республики.В ведомстве считают, жители республики самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой для очистки своих участков, заявили в МЧС республики.За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей республике. Очаги были зафиксированы в Гагре, Пицунде, Гулрыпше, селах Джирхуа, Адзюбжа, Маркула, Мыку и Шашикуара.
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абхазия, пожар, мчс абхазии
абхазия, пожар, мчс абхазии
Названы причины природных пожаров в Абхазии
19:30 15.02.2024 (обновлено: 19:50 15.02.2024)
Первые очаги природных пожаров зафиксировали в селах Мыку и Лашкиндар. Горело около 50 га сухостоя.
Человеческий фактор – основная причина природных пожаров в Абхазии, заявили в МЧС республики.
В ведомстве считают, жители республики самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой для очистки своих участков, заявили в МЧС республики.
За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей республике. Очаги были зафиксированы в Гагре, Пицунде, Гулрыпше, селах Джирхуа, Адзюбжа, Маркула, Мыку и Шашикуара.