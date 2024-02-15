https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/nazvany-prichiny-prirodnykh-pozharov-v-abkhazii-1050172138.html

Названы причины природных пожаров в Абхазии

Названы причины природных пожаров в Абхазии

Первые очаги природных пожаров зафиксировали в селах Мыку и Лашкиндар. Горело около 50 га сухостоя. 15.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

пожар

мчс абхазии

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Человеческий фактор – основная причина природных пожаров в Абхазии, заявили в МЧС республики.В ведомстве считают, жители республики самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой для очистки своих участков, заявили в МЧС республики.За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей республике. Очаги были зафиксированы в Гагре, Пицунде, Гулрыпше, селах Джирхуа, Адзюбжа, Маркула, Мыку и Шашикуара.

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