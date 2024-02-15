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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/nazvany-prichiny-prirodnykh-pozharov-v-abkhazii-1050172138.html
Названы причины природных пожаров в Абхазии
Названы причины природных пожаров в Абхазии
Первые очаги природных пожаров зафиксировали в селах Мыку и Лашкиндар. Горело около 50 га сухостоя. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
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Человеческий фактор – основная причина природных пожаров в Абхазии, заявили в МЧС республики.В ведомстве считают, жители республики самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой для очистки своих участков, заявили в МЧС республики.За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей республике. Очаги были зафиксированы в Гагре, Пицунде, Гулрыпше, селах Джирхуа, Адзюбжа, Маркула, Мыку и Шашикуара.
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абхазия, пожар, мчс абхазии
абхазия, пожар, мчс абхазии

Названы причины природных пожаров в Абхазии

19:30 15.02.2024 (обновлено: 19:50 15.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукПожары в Абхазии
Пожары в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Первые очаги природных пожаров зафиксировали в селах Мыку и Лашкиндар. Горело около 50 га сухостоя.
Человеческий фактор – основная причина природных пожаров в Абхазии, заявили в МЧС республики.
В ведомстве считают, жители республики самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой для очистки своих участков, заявили в МЧС республики.
За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей республике. Очаги были зафиксированы в Гагре, Пицунде, Гулрыпше, селах Джирхуа, Адзюбжа, Маркула, Мыку и Шашикуара.
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