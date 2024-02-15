https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/posrednik-sanguliya-o-vosstanovlenii-zdaniy-soyuza-khudozhnikov-doma-muzeya-guliya-i-abigi--1050163559.html
Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулиа и АбИГИ
Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулиа и АбИГИ
Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как... 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T12:50+0300
2024-02-15T12:50+0300
2024-02-15T13:50+0300
радио
посредник
охрана историко-культурного наследия
пожар в здании союза художников абхазии
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Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулия и АбИГИ
Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулия и АбИГИ
Здание Союза художников, где был пожар, запечатано, технического осмотра здания пока не было, сказал Сангулия в эфире радио. Однако, уже сейчас можно сказать, что стены здания должны быть усилены, отметил он."В середине зала могут появится конструкции. Пока идет обсуждение. Фасадная сторона не испортилась, но слой штукатурки придется отбить и армировать", - сказал Сангулия.В зданиях АбИГИ и дома-музея Гулиа нужно провести срочные работы. По словам Сангулия, здание Института заливало водой, в полуподвальных помещениях, где хранились находки, стоит вода. Он рассказал, какие работы будут проведены, чтобы остановить разрушение зданий.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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посредник, охрана историко-культурного наследия, пожар в здании союза художников абхазии, аудио
посредник, охрана историко-культурного наследия, пожар в здании союза художников абхазии, аудио
Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулиа и АбИГИ
12:50 15.02.2024 (обновлено: 13:50 15.02.2024)
Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как осуществляется работа по восстановлению исторических объектов, которые находятся в критическом состоянии.
Здание Союза художников, где был пожар, запечатано, технического осмотра здания пока не было, сказал Сангулия в эфире радио. Однако, уже сейчас можно сказать, что стены здания должны быть усилены, отметил он.
"В середине зала могут появится конструкции. Пока идет обсуждение. Фасадная сторона не испортилась, но слой штукатурки придется отбить и армировать", - сказал Сангулия.
В зданиях АбИГИ и дома-музея Гулиа нужно провести срочные работы. По словам Сангулия, здание Института заливало водой, в полуподвальных помещениях, где хранились находки, стоит вода. Он рассказал, какие работы будут проведены, чтобы остановить разрушение зданий.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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