https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/posrednik-sanguliya-o-vosstanovlenii-zdaniy-soyuza-khudozhnikov-doma-muzeya-guliya-i-abigi--1050163559.html

Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулиа и АбИГИ

Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулиа и АбИГИ

Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как... 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T12:50+0300

2024-02-15T12:50+0300

2024-02-15T13:50+0300

радио

посредник

охрана историко-культурного наследия

пожар в здании союза художников абхазии

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Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулия и АбИГИ Посредник: Сангулия о восстановлении зданий Союза художников, дома-музея Гулия и АбИГИ

Здание Союза художников, где был пожар, запечатано, технического осмотра здания пока не было, сказал Сангулия в эфире радио. Однако, уже сейчас можно сказать, что стены здания должны быть усилены, отметил он."В середине зала могут появится конструкции. Пока идет обсуждение. Фасадная сторона не испортилась, но слой штукатурки придется отбить и армировать", - сказал Сангулия.В зданиях АбИГИ и дома-музея Гулиа нужно провести срочные работы. По словам Сангулия, здание Института заливало водой, в полуподвальных помещениях, где хранились находки, стоит вода. Он рассказал, какие работы будут проведены, чтобы остановить разрушение зданий.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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Sputnik Абхазия

посредник, охрана историко-культурного наследия, пожар в здании союза художников абхазии, аудио