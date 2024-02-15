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ПВО России сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска ДНР
ПВО России сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска ДНР
ВС России за прошедшие сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T16:08+0300
2024-02-15T16:08+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Краматорск ДНР, сообщило Минобороны РФ.Крое того, средствами ПВО перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США, уничтожены 95 украинских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов.
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донбасс, спецоперация
ПВО России сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска ДНР
16:08 15.02.2024 (обновлено: 16:09 15.02.2024)
ВС России за прошедшие сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Краматорск ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Крое того, средствами ПВО перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США, уничтожены 95 украинских беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов.