https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/pvo-rossii-sbila-ukrainskiy-mig-29-v-rayone-kramatorska-dnr-1050171001.html

ПВО России сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска ДНР

ПВО России сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска ДНР

ВС России за прошедшие сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины. 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T16:08+0300

2024-02-15T16:08+0300

2024-02-15T16:09+0300

военная спецоперация рф в донбассе

донбасс

спецоперация

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Краматорск ДНР, сообщило Минобороны РФ.Крое того, средствами ПВО перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США, уничтожены 95 украинских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов.

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