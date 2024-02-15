https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/semka-na-kameru-i-smartfon-sostoyalsya-novyy-modul-proekta-sputnik-pro-1050180680.html

Съемка на камеру и смартфон: состоялся новый модуль проекта Sputnik Pro

Съемка на камеру и смартфон: состоялся новый модуль проекта Sputnik Pro

Съемка на камеру и смартфон: состоялся новый модуль проекта Sputnik Pro 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T16:10+0300

2024-02-15T16:10+0300

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пресс-центр

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абхазия

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый модуль проекта Sputnik Pro "Съемка на камеру и смартфон: необходимость, цели и задачи", состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 15 февраля.Специалист дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин поделился своими навыками съемки с дронов и смартфонов, которые он получил в России, Ираке, Сирии и на Донбассе. Значительную часть встречи специалист посвятил личному опыту работы с использованием смартфонов. Он отметил, что в современных условиях развития СМИ, гаджеты все больше становятся незаменимыми помощниками. Не обошел специалист и техническую составляющую - Мазунин поделился важной информацией, чем съемки на профессиональном оборудовании отличаются от использования дронов и смартфонов, в каких случаях предпочтительнее пользоваться гаджетами и раскрыл некоторые детали монтажа. Любознательность и стремление получить результат - важная часть журналистской работы, подчеркнул Мазунин. Игорь Мазунин уже проводил матер-классы для абхазских журналистов летом прошлого года. Тогда, после лекции он преподнес и практический урок – показал студентам Абхазского госуниверситета посетившим семинар, как правильно использовать беспилотники для проведения фото- и видеосъемки.

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