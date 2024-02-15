https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/takie-obstoyatelstva-gabeliya-i-kacharava-o-predpolagaemykh-izmeneniyakh-v-nalogooblozhenii---1050167890.html
Такие обстоятельства: Габелия и Качарава о предполагаемых изменениях в налогообложении
Такие обстоятельства: Габелия и Качарава о предполагаемых изменениях в налогообложении
Упрощенную систему налогообложения и спецналог, в эфире радио Sputnik Абхазия обсудили министр по налогам и сборам Михаил Габелия и предприниматель Роман... 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T16:49+0300
2024-02-15T16:49+0300
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Такие обстоятельства: Качарава и Габалия об упрощенном налогооблажении
Такие обстоятельства: Качарава и Габалия об упрощенном налогооблажении
12 февраля на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам были рассмотрены изменения в Закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности". Его цель - совершенствование порядка повышения эффективности администрирования специальной системы налогообложения. В соответствие с рассматриваемыми изменениями, при применении специальной системы налогообложения в виде специального налога у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, совокупный доход не должен превышать установленных лимитов. По мнению авторов законопроекта, в настоящее время величина совокупного дохода плательщиков спецналога в некоторых случаях никак не ограничена.Также комитет рассмотрел еще один законопроект "Об упрощенной системе налогообложения". Он направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощения процедуры налогообложения и представления отчетности. Эти изменения позволят создать более благоприятные условия для ускорения развития малого и среднего предпринимательства в республике. Детали предлагаемых изменений закона в эфире радио Sputnik обсудили с министром по налогам и сборам Михаилом Габелия и предпринимателем Романом Качарава.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, налоги, парламент абхазии, бизнес, аудио
Такие обстоятельства: Габелия и Качарава о предполагаемых изменениях в налогообложении
16:49 15.02.2024 (обновлено: 16:50 15.02.2024)
Упрощенную систему налогообложения и спецналог, в эфире радио Sputnik Абхазия обсудили министр по налогам и сборам Михаил Габелия и предприниматель Роман Качарава.
12 февраля на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам были рассмотрены изменения в Закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности". Его цель - совершенствование порядка повышения эффективности администрирования специальной системы налогообложения. В соответствие с рассматриваемыми изменениями, при применении специальной системы налогообложения в виде специального налога у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, совокупный доход не должен превышать установленных лимитов. По мнению авторов законопроекта, в настоящее время величина совокупного дохода плательщиков спецналога в некоторых случаях никак не ограничена.
Также комитет рассмотрел еще один законопроект "Об упрощенной системе налогообложения". Он направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощения процедуры налогообложения и представления отчетности. Эти изменения позволят создать более благоприятные условия для ускорения развития малого и среднего предпринимательства в республике.
Детали предлагаемых изменений закона в эфире радио Sputnik обсудили с министром по налогам и сборам Михаилом Габелия и предпринимателем Романом Качарава.