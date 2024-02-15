https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/takie-obstoyatelstva-gabeliya-i-kacharava-o-predpolagaemykh-izmeneniyakh-v-nalogooblozhenii---1050167890.html

Такие обстоятельства: Габелия и Качарава о предполагаемых изменениях в налогообложении

Такие обстоятельства: Габелия и Качарава о предполагаемых изменениях в налогообложении

Упрощенную систему налогообложения и спецналог, в эфире радио Sputnik Абхазия обсудили министр по налогам и сборам Михаил Габелия и предприниматель Роман... 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T16:49+0300

2024-02-15T16:49+0300

2024-02-15T16:50+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

налоги

парламент абхазии

бизнес

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0f/1050167681_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_df5dedd0db9a54844de8f25dfcddc70c.jpg

Такие обстоятельства: Качарава и Габалия об упрощенном налогооблажении Такие обстоятельства: Качарава и Габалия об упрощенном налогооблажении

12 февраля на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам были рассмотрены изменения в Закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности". Его цель - совершенствование порядка повышения эффективности администрирования специальной системы налогообложения. В соответствие с рассматриваемыми изменениями, при применении специальной системы налогообложения в виде специального налога у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, совокупный доход не должен превышать установленных лимитов. По мнению авторов законопроекта, в настоящее время величина совокупного дохода плательщиков спецналога в некоторых случаях никак не ограничена.Также комитет рассмотрел еще один законопроект "Об упрощенной системе налогообложения". Он направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощения процедуры налогообложения и представления отчетности. Эти изменения позволят создать более благоприятные условия для ускорения развития малого и среднего предпринимательства в республике. Детали предлагаемых изменений закона в эфире радио Sputnik обсудили с министром по налогам и сборам Михаилом Габелия и предпринимателем Романом Качарава.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, налоги, парламент абхазии, бизнес, аудио