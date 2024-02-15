https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/v-sukhume-pochtili-pamyat-voinov-internatsionalistov-1050168992.html

В Сухуме почтили память воинов-интернационалистов

В Сухуме почтили память воинов-интернационалистов

День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России 15 февраля. 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T13:49+0300

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в абхазии

сухум

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Память воинов-интернационалистов почтили в Сухуме.Руководство посольства России в Абхазии, общественность республики, представители Минобороны, Союз воинов-афганцев, Россотрудничества и организаций российских соотечественников возложили цветы к мемориалу российским миротворцам. 15 февраля 2024 исполнилось 35 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.

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