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В Сухуме почтили память воинов-интернационалистов
В Сухуме почтили память воинов-интернационалистов
День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России 15 февраля. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T13:49+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Память воинов-интернационалистов почтили в Сухуме.Руководство посольства России в Абхазии, общественность республики, представители Минобороны, Союз воинов-афганцев, Россотрудничества и организаций российских соотечественников возложили цветы к мемориалу российским миротворцам. 15 февраля 2024 исполнилось 35 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.
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сухум, посольство рф в абхазии
сухум, посольство рф в абхазии
В Сухуме почтили память воинов-интернационалистов
День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России 15 февраля.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Память воинов-интернационалистов почтили в Сухуме.
Руководство посольства России в Абхазии, общественность республики, представители Минобороны, Союз воинов-афганцев, Россотрудничества и организаций российских соотечественников возложили цветы к мемориалу российским миротворцам.
15 февраля 2024 исполнилось 35 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.