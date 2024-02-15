Заседание Госкомиссии по подготовке к 150-летию Дмитрия Гулиа прошло в Сухуме
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииЗаседание госкомиссии по мероприятиям к 150-летию Д. Гулиа
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел второе заседание Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Дмитрия Иосифовича Гулиа и 105-летию со дня учреждения газеты "Апсны".
Размер денежного вознаграждения Госпремии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры предложили увеличить до 200 тысяч рублей. об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
Такая инициатива в ближайшее время поступит к президенту.
Сегодня состоялось второе заседание госкомиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летию со дня учреждения газеты "Апсны". ⠀
Участники утвердили план мероприятий, которые проведут в Сухуме в честь 150-летия со дня рождения Гулиа, обсудили возможность проведения творческого конкурса среди работников СМИ на тему: "Сара саԥсыуоуп, Аԥсуа жәлар рԥа соуп сара!".
Также утвержден список книг, которые выйдут в свет в 2024 году: "Ахәыҷқәа рзы ажәеинраалақәа", "Аԥсуа жәлар рҳәамҭақәа рҟынтә", "История Абхазии. Этнография", "Дырмит Гәлиа ибызшәа ажәар".
Другие инициативы:
️будет разработан туристический маршрут по следам, связанным с именем Гулиа; ⠀
️до конца 2024 года будут проведены конкурсы на лучшие проекты бюстов Гулиа, которые установят в селах Адзюбжа и Тамыш, а также конкурса "Лучшая песня на стихи Д. И. Гулиа"; ⠀
️президенту предложат объявить 2024 год - годом Дмитрия Гулиа, а также выпустить памятную монету Абхазии из серии "Выдающиеся личности Абхазии". ⠀ Фото © пресс-служба президента Абхазии⠀