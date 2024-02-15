https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/zasedanie-goskomissii-po-podgotovke-k-150-letiyu-dmitriya-gulia-proshlo-v-sukhume--1050173291.html

Заседание Госкомиссии по подготовке к 150-летию Дмитрия Гулиа прошло в Сухуме

Заседание Госкомиссии по подготовке к 150-летию Дмитрия Гулиа прошло в Сухуме

Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел второе заседание Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со... 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T20:23+0300

2024-02-15T20:23+0300

2024-02-15T20:23+0300

в абхазии

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Размер денежного вознаграждения Госпремии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры предложили увеличить до 200 тысяч рублей. об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии. Такая инициатива в ближайшее время поступит к президенту. Сегодня состоялось второе заседание госкомиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летию со дня учреждения газеты "Апсны". ⠀Также утвержден список книг, которые выйдут в свет в 2024 году: "Ахәыҷқәа рзы ажәеинраалақәа", "Аԥсуа жәлар рҳәамҭақәа рҟынтә", "История Абхазии. Этнография", "Дырмит Гәлиа ибызшәа ажәар".Другие инициативы:

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