Бедийский храм: в Абхазии восстанавливают древний собор

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Бедийский храм находится в живописной горной местности в 12 км от Очамчыры. Это ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце Х века при царе Баграте III в честь Влахернской Богоматери.Сейчас в соборе идут восстановительные работы. Строители уже демонтировали старую, закончили деревянную стропильную часть и приступили к жестяной. Основную часть крыши планируют закончить через 20 дней, рассказал Sputnik директор подрядной организации "Строймонтаж-2" Рустам Цвейба.Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу. Они не сохранились. По словам Цвейба, это может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать их заново. Для этого они советуются с историками и коллегами из России. Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.Бедийский храм состоит из четырех подкупольных устоев, апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.
В Бедийском храме идут восстановительные работы – основную часть кроли планируют отремонтировать в течение 20 дней.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Бедийский храм находится в живописной горной местности в 12 км от Очамчыры. Это ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце Х века при царе Баграте III в честь Влахернской Богоматери.
Сейчас в соборе идут восстановительные работы. Строители уже демонтировали старую, закончили деревянную стропильную часть и приступили к жестяной. Основную часть крыши планируют закончить через 20 дней, рассказал Sputnik директор подрядной организации "Строймонтаж-2" Рустам Цвейба.
Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу. Они не сохранились. По словам Цвейба, это может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать их заново. Для этого они советуются с историками и коллегами из России. Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.
Бедийский храм состоит из четырех подкупольных устоев, апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.