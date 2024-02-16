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Бедийский храм: в Абхазии восстанавливают древний собор
Бедийский храм: в Абхазии восстанавливают древний собор
В Бедийском храме идут восстановительные работы – основную часть кроли планируют отремонтировать в течение 20 дней. 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T19:10+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Бедийский храм находится в живописной горной местности в 12 км от Очамчыры. Это ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце Х века при царе Баграте III в честь Влахернской Богоматери.Сейчас в соборе идут восстановительные работы. Строители уже демонтировали старую, закончили деревянную стропильную часть и приступили к жестяной. Основную часть крыши планируют закончить через 20 дней, рассказал Sputnik директор подрядной организации "Строймонтаж-2" Рустам Цвейба.Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу. Они не сохранились. По словам Цвейба, это может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать их заново. Для этого они советуются с историками и коллегами из России. Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.Бедийский храм состоит из четырех подкупольных устоев, апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Бедийский храм: в Абхазии восстанавливают древний собор

19:10 16.02.2024
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В Бедийском храме идут восстановительные работы – основную часть кроли планируют отремонтировать в течение 20 дней.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Бедийский храм находится в живописной горной местности в 12 км от Очамчыры. Это ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце Х века при царе Баграте III в честь Влахернской Богоматери.
Сейчас в соборе идут восстановительные работы. Строители уже демонтировали старую, закончили деревянную стропильную часть и приступили к жестяной. Основную часть крыши планируют закончить через 20 дней, рассказал Sputnik директор подрядной организации "Строймонтаж-2" Рустам Цвейба.
Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу. Они не сохранились. По словам Цвейба, это может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать их заново. Для этого они советуются с историками и коллегами из России. Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.
Бедийский храм состоит из четырех подкупольных устоев, апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Памятник истории и архитектуры Абхазии – Бедийский храм был возведен в конце Х века при царе Баграте.

Памятник истории и архитектуры Абхазии – Бедийский храм был возведен в конце Х века при царе Баграте. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Памятник истории и архитектуры Абхазии – Бедийский храм был возведен в конце Х века при царе Баграте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько недель назад здесь начали ремонт кровли.

Несколько недель назад здесь начали ремонт кровли. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несколько недель назад здесь начали ремонт кровли.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу - они не сохранились.

Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу - они не сохранились. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самое сложное – восстановить купол и его цилиндрическую основу - они не сохранились.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их восстановление может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать все заново.

Их восстановление может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать все заново. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их восстановление может занять неопределенное время, так как строителям придется создавать все заново.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.

Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ста метрах от храма сохранились развалины большого каменного дворца с остатками сводов и колонн нижнего этажа.

В ста метрах от храма сохранились развалины большого каменного дворца с остатками сводов и колонн нижнего этажа. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ста метрах от храма сохранились развалины большого каменного дворца с остатками сводов и колонн нижнего этажа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На втором этаже находились жилые помещения бедийских епископов, и, возможно, царя или владетеля.

На втором этаже находились жилые помещения бедийских епископов, и, возможно, царя или владетеля. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На втором этаже находились жилые помещения бедийских епископов, и, возможно, царя или владетеля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В средние века здесь находилась кафедра епископа, власть которого распространялась на территории между реками Ингур и Галидзга.

В средние века здесь находилась кафедра епископа, власть которого распространялась на территории между реками Ингур и Галидзга. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В средние века здесь находилась кафедра епископа, власть которого распространялась на территории между реками Ингур и Галидзга.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В XIX веке Бедийский храм с прилегающими к нему постройками был превращен в монастырь.

В XIX веке Бедийский храм с прилегающими к нему постройками был превращен в монастырь. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В XIX веке Бедийский храм с прилегающими к нему постройками был превращен в монастырь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами.

Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.

С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Богатые росписи, покрывавшие внутренние стены храма, в настоящее время, в основном, утеряны.

Богатые росписи, покрывавшие внутренние стены храма, в настоящее время, в основном, утеряны. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Богатые росписи, покрывавшие внутренние стены храма, в настоящее время, в основном, утеряны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По своему архитектурному очертанию храм очень приближен к купольным.

По своему архитектурному очертанию храм очень приближен к купольным. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

По своему архитектурному очертанию храм очень приближен к купольным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Планировка собора имеет характерные черты, присущие многим христианским памятникам Абхазии того периода.

Планировка собора имеет характерные черты, присущие многим христианским памятникам Абхазии того периода. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Планировка собора имеет характерные черты, присущие многим христианским памятникам Абхазии того периода.

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