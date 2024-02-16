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Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона

Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона

У армии есть очень серьезный "зуб" на Сырского, не зря его зовут "генерал 200" и "мясник", отметил в комментарии Sputnik известный российский эксперт Виктор... 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T14:12+0300

2024-02-16T14:12+0300

2024-02-16T14:12+0300

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Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона

Экс-замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что недавно назначенный главком ВСУ Сырский готов пойти на очень рискованные спецоперации, которые нужны для дальнейшего пиара Зеленского. С этой точкой зрения согласен известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.Эксперт привел свежий пример: российская армия серьезно навалилась на Авдеевку, откуда денно и нощно обстреливается Донецк. Вчера пришла информация, что наши генералы сумели взять в клещи и разрубить Авдеевку пополам. Что делает Сырский – бросает туда лучшие резервы, а также тыловиков и медиков потому, что Зеленский принципиально приказал Авдеевку не сдавать! Чем это чревато для ВСУ мы увидим в самое ближайшее время."У армии есть очень серьезный зуб на Сырского. Не зря его зовут "генерал 200" и "мясник". Едва придя на должность главкома, Сырский тут же потребовал сменить всю команду Залужного, начиная с начальника Генштаба Шапталы. Сегодня в команду Сырского назначаются люди, которые с лютой фашистско-бандеровской ненавистью относятся к русским", – сказал Баранец.По словам эксперта, Сырский вдобавок будет курироваться американским генералом Антонио Агуто, который будет не только "присматривать" за Сырским, но и формировать новые стратегические задачи ВСУ."Делаем вывод: всеми дальнейшими операциями украинской армии будет руководить не Зеленский. Он номинальная фигура, которая выполняет указания США, а Сырский – раб двух господ, и Зеленского и Пентагона", – подытожил Баранец.

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