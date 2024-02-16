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Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона
Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона
У армии есть очень серьезный "зуб" на Сырского, не зря его зовут "генерал 200" и "мясник", отметил в комментарии Sputnik известный российский эксперт Виктор... 16.02.2024, Sputnik Абхазия
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Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона
Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона
Экс-замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что недавно назначенный главком ВСУ Сырский готов пойти на очень рискованные спецоперации, которые нужны для дальнейшего пиара Зеленского. С этой точкой зрения согласен известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.Эксперт привел свежий пример: российская армия серьезно навалилась на Авдеевку, откуда денно и нощно обстреливается Донецк. Вчера пришла информация, что наши генералы сумели взять в клещи и разрубить Авдеевку пополам. Что делает Сырский – бросает туда лучшие резервы, а также тыловиков и медиков потому, что Зеленский принципиально приказал Авдеевку не сдавать! Чем это чревато для ВСУ мы увидим в самое ближайшее время."У армии есть очень серьезный зуб на Сырского. Не зря его зовут "генерал 200" и "мясник". Едва придя на должность главкома, Сырский тут же потребовал сменить всю команду Залужного, начиная с начальника Генштаба Шапталы. Сегодня в команду Сырского назначаются люди, которые с лютой фашистско-бандеровской ненавистью относятся к русским", – сказал Баранец.По словам эксперта, Сырский вдобавок будет курироваться американским генералом Антонио Агуто, который будет не только "присматривать" за Сырским, но и формировать новые стратегические задачи ВСУ."Делаем вывод: всеми дальнейшими операциями украинской армии будет руководить не Зеленский. Он номинальная фигура, которая выполняет указания США, а Сырский – раб двух господ, и Зеленского и Пентагона", – подытожил Баранец.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, сша, спецоперация, россия, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, сша, спецоперация, россия, аудио
Баранец о новом главкоме ВСУ: слуга Зеленского и Пентагона
У армии есть очень серьезный "зуб" на Сырского, не зря его зовут "генерал 200" и "мясник", отметил в комментарии Sputnik известный российский эксперт Виктор Баранец.
Экс-замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что недавно назначенный главком ВСУ Сырский готов пойти на очень рискованные спецоперации, которые нужны для дальнейшего пиара Зеленского. С этой точкой зрения согласен известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.
"Сырский – генерал "чего изволите", из-за этого он и стал любимчиком Зеленского. Это уродливая личность, которая готова идти к следующим ступеням своей карьеры, несмотря на те гигантские жертвы, которые приносит его армия", – отметил собеседник Sputnik.
Эксперт привел свежий пример: российская армия серьезно навалилась на Авдеевку, откуда денно и нощно обстреливается Донецк. Вчера пришла информация, что наши генералы сумели взять в клещи и разрубить Авдеевку пополам. Что делает Сырский – бросает туда лучшие резервы, а также тыловиков и медиков потому, что Зеленский принципиально приказал Авдеевку не сдавать! Чем это чревато для ВСУ мы увидим в самое ближайшее время.
"У армии есть очень серьезный зуб на Сырского. Не зря его зовут "генерал 200" и "мясник". Едва придя на должность главкома, Сырский тут же потребовал сменить всю команду Залужного, начиная с начальника Генштаба Шапталы. Сегодня в команду Сырского назначаются люди, которые с лютой фашистско-бандеровской ненавистью относятся к русским", – сказал Баранец.
По словам эксперта, Сырский вдобавок будет курироваться американским генералом Антонио Агуто, который будет не только "присматривать" за Сырским, но и формировать новые стратегические задачи ВСУ.
"Делаем вывод: всеми дальнейшими операциями украинской армии будет руководить не Зеленский. Он номинальная фигура, которая выполняет указания США, а Сырский – раб двух господ, и Зеленского и Пентагона", – подытожил Баранец.