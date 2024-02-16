https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/glavnyy-chetverg-loboda-ob-izmenenii-arkhitekturnogo-oblika-gagry--1050169528.html
Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры
Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры
Главный архитектор Гагрского района Абхазии Диана Лобода в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T10:06+0300
2024-02-16T10:06+0300
2024-02-16T10:06+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
гагра
архитектура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0f/1050170181_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_bf7279642d7c60251f1b0c71a83d549a.jpg
Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры
Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры
Какую работу проводило архитектурное управление Гагры в 2023 году, как сегодня меняется облик города и какие планы намерено воплотить управление в будущем, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор туристического города страны Диана Лобода. "Были благоустроены прибрежные скверы, но прошедший шторм испортил картину на набережной города. Но также он стал причиной для разработки нового проекта благоустройства набережной. Проектом предусмотрено полное восстановление ограждения набережной, установка нового освещения, подвод новых коммуникаций там, где их не было. Тем самым, шторм стимулировал разработку нового проекта и расширение планов на ближайшую перспективу. Запроектировали продолжение набережной, вплоть до УВД Гагры", - сообщила Лобода.Слушайте подкаст.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0f/1050170181_84:0:2035:1463_1920x0_80_0_0_116aecbd8cc7b1698c239f3107e47a0b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, архитектура, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, архитектура, аудио
Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры
Главный архитектор Гагрского района Абхазии Диана Лобода в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Какую работу проводило архитектурное управление Гагры в 2023 году, как сегодня меняется облик города и какие планы намерено воплотить управление в будущем, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор туристического города страны Диана Лобода.
"Были благоустроены прибрежные скверы, но прошедший шторм испортил картину на набережной города. Но также он стал причиной для разработки нового проекта благоустройства набережной. Проектом предусмотрено полное восстановление ограждения набережной, установка нового освещения, подвод новых коммуникаций там, где их не было. Тем самым, шторм стимулировал разработку нового проекта и расширение планов на ближайшую перспективу. Запроектировали продолжение набережной, вплоть до УВД Гагры", - сообщила Лобода.
Слушайте подкаст
.