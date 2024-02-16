https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/glavnyy-chetverg-loboda-ob-izmenenii-arkhitekturnogo-oblika-gagry--1050169528.html

Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры

Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры

Главный архитектор Гагрского района Абхазии Диана Лобода в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T10:06+0300

2024-02-16T10:06+0300

2024-02-16T10:06+0300

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Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры Главный четверг: Лобода об изменении архитектурного облика Гагры

Какую работу проводило архитектурное управление Гагры в 2023 году, как сегодня меняется облик города и какие планы намерено воплотить управление в будущем, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор туристического города страны Диана Лобода. "Были благоустроены прибрежные скверы, но прошедший шторм испортил картину на набережной города. Но также он стал причиной для разработки нового проекта благоустройства набережной. Проектом предусмотрено полное восстановление ограждения набережной, установка нового освещения, подвод новых коммуникаций там, где их не было. Тем самым, шторм стимулировал разработку нового проекта и расширение планов на ближайшую перспективу. Запроектировали продолжение набережной, вплоть до УВД Гагры", - сообщила Лобода.Слушайте подкаст.

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