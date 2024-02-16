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Госпереворот на Украине: причины и последствия
Госпереворот на Украине: причины и последствия
Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк на тему:"Десять лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия" прошел в пресс-центре Sputnik. 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T18:45+0300
2024-02-16T18:45+0300
2024-02-16T18:45+0300
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Предпосылки госпереворотаПомощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия учился в Донецкой области. По его словам, предпосылки украинского национализма начали зарождаться еще в начале 1990-х, но тогда никто не мог представить, что они разовьются до ожесточенных вооруженных конфликтов на Донбассе.После развала Советского союза Украина получила в наследство большие производственные и индустриальные мощности, которые были распроданы олигархатом Западу, считает Гвинджия.Процессами госпереворота на Украине изначально руководили западные силы, считает начальник информационно-аналитического центра Администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.По его словам, главной целью западных сил было не допустить усиление России и центростремительных настроений в бывших республиках СССР. В особенности ситуация обострилась после президентских выборов 2012 года, когда Владимир Путин провозгласил образование Евразийского союза."Мы все помним реакцию на Западе, где началась нешуточная паника, обвинение в том, что он собирается воссоздать Советский союз. По всем прикидкам западных политтехнологов, образование сильной державы возможно только благодаря союзу России, Украины и Белоруссии, и в определенной степени Казахстана. Поэтому, конечно же, удар был нанесен по наиболее слабому звену, которым оказалась Украина", - сказал он.Вазагов напомнил, что попытки госпереворота наблюдались и в Беларуси и на Северном Кавказе, но они с треском провалились.По словам командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзба, подготовка к госперевороту на Украине началась еще в 2004 году, когда различные молодежные группировки подверглись западному влиянию, их вывозили и подготавливали в Европе, кроме того, шла попытка влиять на народ и через религиозные пути – создавались секты, направления.Политика притесненияПо мнению Ахры Авидзба, Донецк и Луганск не собирались отсоединяться от Украины, на это их вынудила агрессивная политика притеснения."Севастополь, Крым всегда считали себя не просто русскими городами, они себя считали Россией. Там, может, такие настроения и были, здесь они возникли, потому что сюда на технике пошли, начали их давить, не слышать, притеснять русский язык, хотя все, кто здесь жили, всегда называли себя русскими", - объяснил он.Пушечное мясоУкраина превращает себя в пушечное мясо в интересах внешних игроков, заявил Юрий Вазагов. По его мнению, такая политика ограничивает возможности и экономический потенциал государства, которое могло занимать ключевые роли на международной арене.
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абхазия, украина, майдан незалежности
абхазия, украина, майдан незалежности
Госпереворот на Украине: причины и последствия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк на тему:"Десять лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия" прошел в пресс-центре Sputnik.
Предпосылки госпереворота
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия учился в Донецкой области. По его словам, предпосылки украинского национализма начали зарождаться еще в начале 1990-х, но тогда никто не мог представить, что они разовьются до ожесточенных вооруженных конфликтов на Донбассе.
После развала Советского союза Украина получила в наследство большие производственные и индустриальные мощности, которые были распроданы олигархатом Западу, считает Гвинджия.
"Они фактически распилили огромные производство, огромные заводы, продали на Запад. Когда у них закончился металлолом, они начали продавать землю, когда у них закончилась земля, они начали продавать свою геополитику. Торгуя геополитикой, они пришли к такому пониманию, что единственное возможное, что они могут продать – это выступать в качестве тарана против России", - отметил он.
Процессами госпереворота на Украине изначально руководили западные силы, считает начальник информационно-аналитического центра Администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.
По его словам, главной целью западных сил было не допустить усиление России и центростремительных настроений в бывших республиках СССР. В особенности ситуация обострилась после президентских выборов 2012 года, когда Владимир Путин провозгласил образование Евразийского союза.
"Мы все помним реакцию на Западе, где началась нешуточная паника, обвинение в том, что он собирается воссоздать Советский союз. По всем прикидкам западных политтехнологов, образование сильной державы возможно только благодаря союзу России, Украины и Белоруссии, и в определенной степени Казахстана. Поэтому, конечно же, удар был нанесен по наиболее слабому звену, которым оказалась Украина", - сказал он.
Вазагов напомнил, что попытки госпереворота наблюдались и в Беларуси и на Северном Кавказе, но они с треском провалились.
По словам командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзба, подготовка к госперевороту на Украине началась еще в 2004 году, когда различные молодежные группировки подверглись западному влиянию, их вывозили и подготавливали в Европе, кроме того, шла попытка влиять на народ и через религиозные пути – создавались секты, направления.
По мнению Ахры Авидзба, Донецк и Луганск не собирались отсоединяться от Украины, на это их вынудила агрессивная политика притеснения.
"Севастополь, Крым всегда считали себя не просто русскими городами, они себя считали Россией. Там, может, такие настроения и были, здесь они возникли, потому что сюда на технике пошли, начали их давить, не слышать, притеснять русский язык, хотя все, кто здесь жили, всегда называли себя русскими", - объяснил он.
Украина превращает себя в пушечное мясо в интересах внешних игроков, заявил Юрий Вазагов. По его мнению, такая политика ограничивает возможности и экономический потенциал государства, которое могло занимать ключевые роли на международной арене.
"Нельзя превращать себя в пушечное мясо в интересах внешних игроков, геополитических центров, которых интересует только тот ущерб, который та или иная страна может нанести России. Сейчас именно это произошло с Украиной, в свое время это произошло с Грузией. Они превратили себя в пушечное мясо и поставили крест на всех возможностях, которые имели", - подытожил он.