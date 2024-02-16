https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/gosperevorot-na-ukraine-prichiny-i-posledstviya--1050187416.html

Госпереворот на Украине: причины и последствия

Госпереворот на Украине: причины и последствия

Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк на тему:"Десять лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия" прошел в пресс-центре Sputnik. 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T18:45+0300

2024-02-16T18:45+0300

2024-02-16T18:45+0300

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Предпосылки госпереворотаПомощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия учился в Донецкой области. По его словам, предпосылки украинского национализма начали зарождаться еще в начале 1990-х, но тогда никто не мог представить, что они разовьются до ожесточенных вооруженных конфликтов на Донбассе.После развала Советского союза Украина получила в наследство большие производственные и индустриальные мощности, которые были распроданы олигархатом Западу, считает Гвинджия.Процессами госпереворота на Украине изначально руководили западные силы, считает начальник информационно-аналитического центра Администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.По его словам, главной целью западных сил было не допустить усиление России и центростремительных настроений в бывших республиках СССР. В особенности ситуация обострилась после президентских выборов 2012 года, когда Владимир Путин провозгласил образование Евразийского союза."Мы все помним реакцию на Западе, где началась нешуточная паника, обвинение в том, что он собирается воссоздать Советский союз. По всем прикидкам западных политтехнологов, образование сильной державы возможно только благодаря союзу России, Украины и Белоруссии, и в определенной степени Казахстана. Поэтому, конечно же, удар был нанесен по наиболее слабому звену, которым оказалась Украина", - сказал он.Вазагов напомнил, что попытки госпереворота наблюдались и в Беларуси и на Северном Кавказе, но они с треском провалились.По словам командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзба, подготовка к госперевороту на Украине началась еще в 2004 году, когда различные молодежные группировки подверглись западному влиянию, их вывозили и подготавливали в Европе, кроме того, шла попытка влиять на народ и через религиозные пути – создавались секты, направления.Политика притесненияПо мнению Ахры Авидзба, Донецк и Луганск не собирались отсоединяться от Украины, на это их вынудила агрессивная политика притеснения."Севастополь, Крым всегда считали себя не просто русскими городами, они себя считали Россией. Там, может, такие настроения и были, здесь они возникли, потому что сюда на технике пошли, начали их давить, не слышать, притеснять русский язык, хотя все, кто здесь жили, всегда называли себя русскими", - объяснил он.Пушечное мясоУкраина превращает себя в пушечное мясо в интересах внешних игроков, заявил Юрий Вазагов. По его мнению, такая политика ограничивает возможности и экономический потенциал государства, которое могло занимать ключевые роли на международной арене.

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абхазия, украина, майдан незалежности