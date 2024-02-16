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Навальный* скончался в колонии
Навальный* скончался в колонии
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Алексей Навальный* умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило УФСИН. 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T14:46+0300
2024-02-16T14:46+0300
2024-02-16T15:56+0300
суд
колония
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Алексей Навальный* умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило УФСИН. В колонию в установленном порядке направят комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медподразделений центрального аппарата ФСИН России. * Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
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суд, колония
Навальный* скончался в колонии
14:46 16.02.2024 (обновлено: 15:56 16.02.2024)
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Алексей Навальный* умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило УФСИН.
В колонию в установленном порядке направят комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медподразделений центрального аппарата ФСИН России.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.