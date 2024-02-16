https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/navalnyy-skonchalsya-v-kolonii-1050177419.html

Навальный* скончался в колонии

Навальный* скончался в колонии

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Алексей Навальный* умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило УФСИН. 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T14:46+0300

2024-02-16T14:46+0300

2024-02-16T15:56+0300

суд

колония

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Алексей Навальный* умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило УФСИН. В колонию в установленном порядке направят комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медподразделений центрального аппарата ФСИН России. * Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

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