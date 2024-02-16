https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/predstaviteli-mvd-abkhazii-i-rossii-obsudili-rozysk-skryvayuschikhsya-ot-organov-doznaniya-1050186915.html

Представители МВД Абхазии и России обсудили розыск скрывающихся от органов дознания

Представители МВД Абхазии и России обсудили розыск скрывающихся от органов дознания

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Взаимодействие МВД Абхазии и России по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда обсудили глава ведомства Роберт... 16.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Взаимодействие МВД Абхазии и России по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда обсудили глава ведомства Роберт Киут и замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов. Они затронули вопросы борьбы с распространением наркотиков и сотрудничества между правоохранителями в период проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Сегодня также состоялась встреча Роберта Киут и замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. Она была посвящена перспективам дальнейшего сотрудничества двух ведомств.

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