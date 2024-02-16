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Представители МВД Абхазии и России обсудили розыск скрывающихся от органов дознания
Представители МВД Абхазии и России обсудили розыск скрывающихся от органов дознания
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Взаимодействие МВД Абхазии и России по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда обсудили глава ведомства Роберт... 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T18:16+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Взаимодействие МВД Абхазии и России по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда обсудили глава ведомства Роберт Киут и замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов. Они затронули вопросы борьбы с распространением наркотиков и сотрудничества между правоохранителями в период проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Сегодня также состоялась встреча Роберта Киут и замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. Она была посвящена перспективам дальнейшего сотрудничества двух ведомств.
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мвд абхазии, мвд рф
Представители МВД Абхазии и России обсудили розыск скрывающихся от органов дознания
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Взаимодействие МВД Абхазии и России по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда обсудили глава ведомства Роберт Киут и замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.
Они затронули вопросы борьбы с распространением наркотиков и сотрудничества между правоохранителями в период проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".
Сегодня также состоялась встреча Роберта Киут и замминистра внутренних дел России Игоря Зубова. Она была посвящена перспективам дальнейшего сотрудничества двух ведомств.