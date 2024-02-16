https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/videomost-sukhum-tskhinval-donetsk-pryamaya-translyatsiya-1050175460.html

Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк: прямая трансляция

Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк: прямая трансляция

Начался видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк "10 лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия". 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T11:12+0300

2024-02-16T11:12+0300

2024-02-16T11:12+0300

пресс-центр

сухум

донецк (донецкая область)

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В видеомосте примут участие помощник президента Республики Абхазия по международным делам Максим Гвинджиия, экс-президент Южная Осетия Леонид Тибилов, начальник информационно- аналитического управления президента РЮО Юрий Вазагов и командир интербригады "Пятнашка", герой ДНР Ахра Авидзба.

сухум

донецк (донецкая область)

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