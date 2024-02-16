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Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк: прямая трансляция
Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк: прямая трансляция
Начался видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк "10 лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия". 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T11:12+0300
2024-02-16T11:12+0300
2024-02-16T11:12+0300
пресс-центр
сухум
донецк (донецкая область)
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В видеомосте примут участие помощник президента Республики Абхазия по международным делам Максим Гвинджиия, экс-президент Южная Осетия Леонид Тибилов, начальник информационно- аналитического управления президента РЮО Юрий Вазагов и командир интербригады "Пятнашка", герой ДНР Ахра Авидзба.
сухум
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сухум, донецк (донецкая область), видео
сухум, донецк (донецкая область), видео
Видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк: прямая трансляция
Начался видеомост Сухум-Цхинвал-Донецк "10 лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия".
В видеомосте примут участие помощник президента Республики Абхазия по международным делам Максим Гвинджиия, экс-президент Южная Осетия Леонид Тибилов, начальник информационно- аналитического управления президента РЮО Юрий Вазагов и командир интербригады "Пятнашка", герой ДНР Ахра Авидзба.